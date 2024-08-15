Як відбувається основна сесія НМТ у пунктах тестування на Волині
Сьогодні, 08:20
На Волині триває основна сесія національного мультипредметного тестування (НМТ). Цього року на основну сесію в регіоні зареєструвалися орієнтовно 12 тисяч учасників.
Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.
З її слів, на Волині діють 38 пунктів для складання НМТ, котрі розташовані в 11 округах на базі закладів загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти. До процесу залучили майже пів тисячі працівників та облаштували понад 400 аудиторій, де ведеться відеоспостереження.
"Учаснику треба прийти до 9:30, потрапити в пункт тестування він зможе до 9:55, бо о 10:00 починається робота в програмі. Результати учасники отримають на свої персональні сторінки до 4 липня. Однак кожен учасник, який склав тест, відразу бачить свої тестові бали і може їх перевести", — сказала Алла Корнейко.
Суспільне побувало в одному з пунктів тестування у місті Луцьку та поспілкувалося випускниками шкіл та іншими учасниками НМТ.
На іспит до Луцька приїхав із селища Цумань 17-річний Богдан Міщук. Хлопець складатиме три обов’язкові предмети — це українська мова, математика та історія України. Ще один, а саме географію, на вибір.
"Встав, вмився холодною водою, щоб бути бодрим. Настрій такий, середній, бо НМТ прийдеться 4 години писати. Найбільше переживаю за історію: в 19 столітті трохи плутаюся, там багато організацій, діячів. Напишу десь на 160, думаю. Готувався самостійно за допомогою онлайн курсів різних, дивився відео, розв’язував багато тестів", — зазначив учасник.
Завчасно готувався до складання тесту Ігор Дейнеко із села Крупа Луцького району. У своїх знаннях впевнений, розповів хлопець, однак хвилюється за математику та українську мову. Предметом на вибір обрав географію.
"До репетиторів не ходив — зразу скажу. Хвилювання є, але мушу скласти. В українській мові є такі завдання, які для мене складні. В математиці є більшість складних завдань, коли треба вписувати свою відповідь. Батьки казали, щоб не хвилювався, що все буде добре, що як здасиш, так здасиш", — зазначив волинянин.
Тести учасники складали в трьох аудиторіях по 15 учасників, розповіла відповідальна за пункт тестування Лариса Кучер. У кожній аудиторії працюють дев'ятеро людей. Тестування відбувається за комп'ютерами у два етапи по 120 хвилин з 20-хвилинною перервою.
"Виконують завдання дві години — українську мову і математику. Далі є можливість вийти на коридор, а після перерви заходять в аудиторію. Ми знову їх перевіряємо. В кожній аудиторії є старший інструктор, інструктор, черговий, відповідальний за пункт тестування і помічник відповідального", — сказала працівниця.
Приїхала підтримати свою доньку Софію Євгенія Бишевич. З початком повномасштабного вторгнення родина з Херсонщини переїхала на Волинь, а батько випускниці, військовослужбовець, захищає Україну на Донеччині. Сім'я зараз мешкає в селі Дольськ, а НМТ випускниця складає у Луцьку.
Жінка каже: хвилюється більше, ніж донька. Зі слів Софії Бишевич, для подальшого навчання обрала спеціальність "Дизайнер інтер'єру", котру планує здобувати в коледжі.
"Я не впевнена в математиці: функції складні, я їх плутаю весь час. Але вивчила на сьогодні, довелося. Вчилася самотужки, по книжках — купили собі", — розповіла учасниця НМТ.
Основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), додала Алла Корнейко, триватиме до 25 червня.
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Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.
З її слів, на Волині діють 38 пунктів для складання НМТ, котрі розташовані в 11 округах на базі закладів загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти. До процесу залучили майже пів тисячі працівників та облаштували понад 400 аудиторій, де ведеться відеоспостереження.
"Учаснику треба прийти до 9:30, потрапити в пункт тестування він зможе до 9:55, бо о 10:00 починається робота в програмі. Результати учасники отримають на свої персональні сторінки до 4 липня. Однак кожен учасник, який склав тест, відразу бачить свої тестові бали і може їх перевести", — сказала Алла Корнейко.
Суспільне побувало в одному з пунктів тестування у місті Луцьку та поспілкувалося випускниками шкіл та іншими учасниками НМТ.
На іспит до Луцька приїхав із селища Цумань 17-річний Богдан Міщук. Хлопець складатиме три обов’язкові предмети — це українська мова, математика та історія України. Ще один, а саме географію, на вибір.
"Встав, вмився холодною водою, щоб бути бодрим. Настрій такий, середній, бо НМТ прийдеться 4 години писати. Найбільше переживаю за історію: в 19 столітті трохи плутаюся, там багато організацій, діячів. Напишу десь на 160, думаю. Готувався самостійно за допомогою онлайн курсів різних, дивився відео, розв’язував багато тестів", — зазначив учасник.
Завчасно готувався до складання тесту Ігор Дейнеко із села Крупа Луцького району. У своїх знаннях впевнений, розповів хлопець, однак хвилюється за математику та українську мову. Предметом на вибір обрав географію.
"До репетиторів не ходив — зразу скажу. Хвилювання є, але мушу скласти. В українській мові є такі завдання, які для мене складні. В математиці є більшість складних завдань, коли треба вписувати свою відповідь. Батьки казали, щоб не хвилювався, що все буде добре, що як здасиш, так здасиш", — зазначив волинянин.
Тести учасники складали в трьох аудиторіях по 15 учасників, розповіла відповідальна за пункт тестування Лариса Кучер. У кожній аудиторії працюють дев'ятеро людей. Тестування відбувається за комп'ютерами у два етапи по 120 хвилин з 20-хвилинною перервою.
"Виконують завдання дві години — українську мову і математику. Далі є можливість вийти на коридор, а після перерви заходять в аудиторію. Ми знову їх перевіряємо. В кожній аудиторії є старший інструктор, інструктор, черговий, відповідальний за пункт тестування і помічник відповідального", — сказала працівниця.
Приїхала підтримати свою доньку Софію Євгенія Бишевич. З початком повномасштабного вторгнення родина з Херсонщини переїхала на Волинь, а батько випускниці, військовослужбовець, захищає Україну на Донеччині. Сім'я зараз мешкає в селі Дольськ, а НМТ випускниця складає у Луцьку.
Жінка каже: хвилюється більше, ніж донька. Зі слів Софії Бишевич, для подальшого навчання обрала спеціальність "Дизайнер інтер'єру", котру планує здобувати в коледжі.
"Я не впевнена в математиці: функції складні, я їх плутаю весь час. Але вивчила на сьогодні, довелося. Вчилася самотужки, по книжках — купили собі", — розповіла учасниця НМТ.
Основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), додала Алла Корнейко, триватиме до 25 червня.
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