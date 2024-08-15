Як відбувається основна сесія НМТ у пунктах тестування на Волині





Про це Алла Корнейко.



З її слів, на Волині діють 38 пунктів для складання НМТ, котрі розташовані в 11 округах на базі закладів загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти. До процесу залучили майже пів тисячі працівників та облаштували понад 400 аудиторій, де ведеться відеоспостереження.



"Учаснику треба прийти до 9:30, потрапити в пункт тестування він зможе до 9:55, бо о 10:00 починається робота в програмі. Результати учасники отримають на свої персональні сторінки до 4 липня. Однак кожен учасник, який склав тест, відразу бачить свої тестові бали і може їх перевести", — сказала Алла Корнейко.



Суспільне побувало в одному з пунктів тестування у місті Луцьку та поспілкувалося випускниками шкіл та іншими учасниками НМТ.



На іспит до Луцька приїхав із селища Цумань 17-річний Богдан Міщук. Хлопець складатиме три обов’язкові предмети — це українська мова, математика та історія України. Ще один, а саме географію, на вибір.



"Встав, вмився холодною водою, щоб бути бодрим. Настрій такий, середній, бо НМТ прийдеться 4 години писати. Найбільше переживаю за історію: в 19 столітті трохи плутаюся, там багато організацій, діячів. Напишу десь на 160, думаю. Готувався самостійно за допомогою онлайн курсів різних, дивився відео, розв’язував багато тестів", — зазначив учасник.



Завчасно готувався до складання тесту Ігор Дейнеко із села Крупа Луцького району. У своїх знаннях впевнений, розповів хлопець, однак хвилюється за математику та українську мову. Предметом на вибір обрав географію.



"До репетиторів не ходив — зразу скажу. Хвилювання є, але мушу скласти. В українській мові є такі завдання, які для мене складні. В математиці є більшість складних завдань, коли треба вписувати свою відповідь. Батьки казали, щоб не хвилювався, що все буде добре, що як здасиш, так здасиш", — зазначив волинянин.



Тести учасники складали в трьох аудиторіях по 15 учасників, розповіла відповідальна за пункт тестування Лариса Кучер. У кожній аудиторії працюють дев'ятеро людей. Тестування відбувається за комп'ютерами у два етапи по 120 хвилин з 20-хвилинною перервою.



"Виконують завдання дві години — українську мову і математику. Далі є можливість вийти на коридор, а після перерви заходять в аудиторію. Ми знову їх перевіряємо. В кожній аудиторії є старший інструктор, інструктор, черговий, відповідальний за пункт тестування і помічник відповідального", — сказала працівниця.



Приїхала підтримати свою доньку Софію Євгенія Бишевич. З початком повномасштабного вторгнення родина з Херсонщини переїхала на Волинь, а батько випускниці, військовослужбовець, захищає Україну на Донеччині. Сім'я зараз мешкає в селі Дольськ, а НМТ випускниця складає у Луцьку.



Жінка каже: хвилюється більше, ніж донька. Зі слів Софії Бишевич, для подальшого навчання обрала спеціальність "Дизайнер інтер'єру", котру планує здобувати в коледжі.



"Я не впевнена в математиці: функції складні, я їх плутаю весь час. Але вивчила на сьогодні, довелося. Вчилася самотужки, по книжках — купили собі", — розповіла учасниця НМТ.



Основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), додала Алла Корнейко, триватиме до 25 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває основна сесія національного мультипредметного тестування (НМТ). Цього року на основну сесію в регіоні зареєструвалися орієнтовно 12 тисяч учасників.Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиЗ її слів, на Волині діють 38 пунктів для складання НМТ, котрі розташовані в 11 округах на базі закладів загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти. До процесу залучили майже пів тисячі працівників та облаштували понад 400 аудиторій, де ведеться відеоспостереження."Учаснику треба прийти до 9:30, потрапити в пункт тестування він зможе до 9:55, бо о 10:00 починається робота в програмі. Результати учасники отримають на свої персональні сторінки до 4 липня. Однак кожен учасник, який склав тест, відразу бачить свої тестові бали і може їх перевести", — сказала Алла Корнейко.Суспільне побувало в одному з пунктів тестування у місті Луцьку та поспілкувалося випускниками шкіл та іншими учасниками НМТ.На іспит до Луцька приїхав із селища Цумань 17-річний. Хлопець складатиме три обов’язкові предмети — це українська мова, математика та історія України. Ще один, а саме географію, на вибір."Встав, вмився холодною водою, щоб бути бодрим. Настрій такий, середній, бо НМТ прийдеться 4 години писати. Найбільше переживаю за історію: в 19 столітті трохи плутаюся, там багато організацій, діячів. Напишу десь на 160, думаю. Готувався самостійно за допомогою онлайн курсів різних, дивився відео, розв’язував багато тестів", — зазначив учасник.Завчасно готувався до складання тестуіз села Крупа Луцького району. У своїх знаннях впевнений, розповів хлопець, однак хвилюється за математику та українську мову. Предметом на вибір обрав географію."До репетиторів не ходив — зразу скажу. Хвилювання є, але мушу скласти. В українській мові є такі завдання, які для мене складні. В математиці є більшість складних завдань, коли треба вписувати свою відповідь. Батьки казали, щоб не хвилювався, що все буде добре, що як здасиш, так здасиш", — зазначив волинянин.Тести учасники складали в трьох аудиторіях по 15 учасників, розповіла відповідальна за пункт тестування Лариса Кучер. У кожній аудиторії працюють дев'ятеро людей. Тестування відбувається за комп'ютерами у два етапи по 120 хвилин з 20-хвилинною перервою."Виконують завдання дві години — українську мову і математику. Далі є можливість вийти на коридор, а після перерви заходять в аудиторію. Ми знову їх перевіряємо. В кожній аудиторії є старший інструктор, інструктор, черговий, відповідальний за пункт тестування і помічник відповідального", — сказала працівниця.Приїхала підтримати свою доньку. З початком повномасштабного вторгнення родина з Херсонщини переїхала на Волинь, а батько випускниці, військовослужбовець, захищає Україну на Донеччині. Сім'я зараз мешкає в селі Дольськ, а НМТ випускниця складає у Луцьку.Жінка каже: хвилюється більше, ніж донька. Зі слів Софії Бишевич, для подальшого навчання обрала спеціальність "Дизайнер інтер'єру", котру планує здобувати в коледжі."Я не впевнена в математиці: функції складні, я їх плутаю весь час. Але вивчила на сьогодні, довелося. Вчилася самотужки, по книжках — купили собі", — розповіла учасниця НМТ.Основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), додала Алла Корнейко, триватиме до 25 червня.

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