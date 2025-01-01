5 загиблих, 6 поранених: жорстокий обстріл Прилук

У Прилуках на Чернігівщині – пʼятеро загиблих людей, серед них малолітня дитина. Поліція документує злочин рф.Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.Сьогодні, 5 червня, вночімісто Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок вибухів сталися загорання у житлових районах Прилук.Попередньо відомо про пʼятьох загиблих - серед них дві жінки і однорічна дитина. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження. Жінок з дитиною знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених.Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань.Поліція допомагає постраждалим громадянам та фіксує наслідки російських ударів.