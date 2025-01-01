5 загиблих, 6 поранених: жорстокий обстріл Прилук
Сьогодні, 08:37
У Прилуках на Чернігівщині – пʼятеро загиблих людей, серед них малолітня дитина. Поліція документує злочин рф.
Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Сьогодні, 5 червня, вночі окупанти атакували ударними дронами місто Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок вибухів сталися загорання у житлових районах Прилук.
Попередньо відомо про пʼятьох загиблих - серед них дві жінки і однорічна дитина. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження. Жінок з дитиною знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених.
Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань.
Поліція допомагає постраждалим громадянам та фіксує наслідки російських ударів.
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Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Сьогодні, 5 червня, вночі окупанти атакували ударними дронами місто Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок вибухів сталися загорання у житлових районах Прилук.
Попередньо відомо про пʼятьох загиблих - серед них дві жінки і однорічна дитина. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження. Жінок з дитиною знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених.
Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань.
Поліція допомагає постраждалим громадянам та фіксує наслідки російських ударів.
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