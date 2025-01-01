У Луцьку вже 5 років зменшується кількість першокласників
Сьогодні, 09:00
Упродовж 2021-2025 років у школах Луцької громади поступово зменшується кількість першокласників.
Таку інформацію повідомили у департаменті освіти Луцької міськради на запит, пише Суспільне.
Кількість учнів, які були зараховані у перші класи луцьких шкіл, у різних роках становила:
- у 2021 році — 3309 дітей;
- у 2022 році — 2854 дітей;
- у 2023 році — 2866 дітей;
- у 2024 році — 2564 дітей.
Скільки заяв від батьків майбутніх першокласників надійшло у 38 шкіл громади станом на початок червня 2025, у департаменті освіти Луцької міськради не відповіли. За словами директора департаменту Віталія Бондаря, ця цифра буде відома лише 1 вересня.
Серед причин, які призвели зменшення кількості учнів у перших класах, освітяни називають демографічну кризу, виїзд за кордон та воєнні дії.
Через меншу кількість учнів у перших класах ліцеїв та гімназій Луцької громади зменшується навантаження на педагогів, відповідно — зменшується сума освітньої субвенції з місцевого бюджету, додав Віталій Бондар.
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Таку інформацію повідомили у департаменті освіти Луцької міськради на запит, пише Суспільне.
Кількість учнів, які були зараховані у перші класи луцьких шкіл, у різних роках становила:
- у 2021 році — 3309 дітей;
- у 2022 році — 2854 дітей;
- у 2023 році — 2866 дітей;
- у 2024 році — 2564 дітей.
Скільки заяв від батьків майбутніх першокласників надійшло у 38 шкіл громади станом на початок червня 2025, у департаменті освіти Луцької міськради не відповіли. За словами директора департаменту Віталія Бондаря, ця цифра буде відома лише 1 вересня.
Серед причин, які призвели зменшення кількості учнів у перших класах, освітяни називають демографічну кризу, виїзд за кордон та воєнні дії.
Через меншу кількість учнів у перших класах ліцеїв та гімназій Луцької громади зменшується навантаження на педагогів, відповідно — зменшується сума освітньої субвенції з місцевого бюджету, додав Віталій Бондар.
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Коментарі 1
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