У Луцьку вже 5 років зменшується кількість першокласників

школах Луцької громади поступово зменшується кількість першокласників.



Таку інформацію повідомили у департаменті освіти Луцької міськради на запит, пише



Кількість учнів, які були зараховані у перші класи луцьких шкіл, у різних роках становила:



- у 2021 році — 3309 дітей;

- у 2022 році — 2854 дітей;

- у 2023 році — 2866 дітей;

- у 2024 році — 2564 дітей.



Скільки заяв від батьків майбутніх першокласників надійшло у 38 шкіл громади станом на початок червня 2025, у департаменті освіти Луцької міськради не відповіли. За словами директора департаменту Віталія Бондаря, ця цифра буде відома лише 1 вересня.



Серед причин, які призвели зменшення кількості учнів у перших класах, освітяни називають демографічну кризу, виїзд за кордон та воєнні дії.



Через меншу кількість учнів у перших класах ліцеїв та гімназій Луцької громади зменшується навантаження на педагогів, відповідно — зменшується сума освітньої субвенції з місцевого бюджету, додав Віталій Бондар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж 2021-2025 років уЛуцької громади поступово зменшується кількість першокласників.Таку інформацію повідомили у департаменті освіти Луцької міськради на запит, пише Суспільне Кількість учнів, які були зараховані у перші класи луцьких шкіл, у різних роках становила:- у 2021 році — 3309 дітей;- у 2022 році — 2854 дітей;- у 2023 році — 2866 дітей;- у 2024 році — 2564 дітей.Скільки заяв від батьків майбутніх першокласників надійшло у 38 шкіл громади станом на початок червня 2025, у департаменті освіти Луцької міськради не відповіли. За словами директора департаменту, ця цифра буде відома лише 1 вересня.Серед причин, які призвели зменшення кількості учнів у перших класах, освітяни називають демографічну кризу, виїзд за кордон та воєнні дії.Через меншу кількість учнів у перших класах ліцеїв та гімназій Луцької громади зменшується навантаження на педагогів, відповідно — зменшується сума освітньої субвенції з місцевого бюджету, додав Віталій Бондар.

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