Російський КАБ зруйнував Херсонську ОВА

Зранку сьогодні, 5 червня, російськаавіаційного удару по Херсону.Про це у телеграмі повідомила у Херсонська міська військова адміністрація.Станом на ранок відомо про двох постраждалих. 74-річний чоловік дістав поранення. Чоловік наразі перебуває у лікарні, лікарі діагностують у нього мінно-вибухову травму. Також до лікарні доставили 48-річного чоловіка, в нього також мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг.Також унаслідок російського авіаобстрілу пошкоджено приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. Вибито 8 вікон у робочих кабінетах.Також повідомляється про влучання КАБом у приміщення Херсонської обладміністрації.