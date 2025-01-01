Російський КАБ зруйнував Херсонську ОВА

Російський КАБ зруйнував Херсонську ОВА
Зранку сьогодні, 5 червня, російська армія завдала авіаційного удару по Херсону.

Про це у телеграмі повідомила у Херсонська міська військова адміністрація.

Станом на ранок відомо про двох постраждалих. 74-річний чоловік дістав поранення. Чоловік наразі перебуває у лікарні, лікарі діагностують у нього мінно-вибухову травму. Також до лікарні доставили 48-річного чоловіка, в нього також мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг.

Також унаслідок російського авіаобстрілу пошкоджено приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. Вибито 8 вікон у робочих кабінетах.

Також повідомляється про влучання КАБом у приміщення Херсонської обладміністрації.
Російський КАБ зруйнував Херсонську ОВА


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зупинилося серце відомого тренера з Волині
Сьогодні, 09:48
Російський КАБ зруйнував Херсонську ОВА
Сьогодні, 09:35
У Польщі офіційно встановили день пам’яті жертв Волинської трагедії
Сьогодні, 09:17
У Луцьку вже 5 років зменшується кількість першокласників
Сьогодні, 09:00
5 загиблих, 6 поранених: жорстокий обстріл Прилук
Сьогодні, 08:37
Схожі новини
Кількість загиблих у Сумах зросла до трьох Кількість загиблих у Сумах зросла до трьох
03 червня, 11:22
Поліція опублікувала моторошні фото російської атаки на Харківщині Поліція опублікувала моторошні фото російської атаки на Харківщині
14 травня, 08:59
росія вигадала цинічне виправдання вбивству дітей у Кривому Розі росія вигадала цинічне виправдання вбивству дітей у Кривому Розі
05 квітня, 03:41
Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+ Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+
04 квітня, 20:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зупинилося серце відомого тренера з Волині
Сьогодні, 09:48
 0
Російський КАБ зруйнував Херсонську ОВА
Сьогодні, 09:35
 0
У Польщі офіційно встановили день пам’яті жертв Волинської трагедії
Сьогодні, 09:17
 0
У Луцьку вже 5 років зменшується кількість першокласників
Сьогодні, 09:00
 0
5 загиблих, 6 поранених: жорстокий обстріл Прилук
Сьогодні, 08:37
 0
Медіа
відео
1/8