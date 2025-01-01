Російський КАБ зруйнував Херсонську ОВА
Сьогодні, 09:35
Зранку сьогодні, 5 червня, російська армія завдала авіаційного удару по Херсону.
Про це у телеграмі повідомила у Херсонська міська військова адміністрація.
Станом на ранок відомо про двох постраждалих. 74-річний чоловік дістав поранення. Чоловік наразі перебуває у лікарні, лікарі діагностують у нього мінно-вибухову травму. Також до лікарні доставили 48-річного чоловіка, в нього також мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг.
Також унаслідок російського авіаобстрілу пошкоджено приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. Вибито 8 вікон у робочих кабінетах.
Також повідомляється про влучання КАБом у приміщення Херсонської обладміністрації.
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Про це у телеграмі повідомила у Херсонська міська військова адміністрація.
Станом на ранок відомо про двох постраждалих. 74-річний чоловік дістав поранення. Чоловік наразі перебуває у лікарні, лікарі діагностують у нього мінно-вибухову травму. Також до лікарні доставили 48-річного чоловіка, в нього також мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг.
Також унаслідок російського авіаобстрілу пошкоджено приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. Вибито 8 вікон у робочих кабінетах.
Також повідомляється про влучання КАБом у приміщення Херсонської обладміністрації.
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