Зупинилося серце відомого тренера з Волині
Сьогодні, 09:48
На Волині відійшов у вічність відомий спортивний наставник, Заслужений тренер України Віктор Рогатін.
Про це у фейсбуці інформує Волинська федерація боксу.
На 75 році життя перестало битись серце чудового тренера, відомого фахівця, щирого наставника Віктора Рогатіна.
Усе своє життя Віктор Рогатін присвятив боксу, виховав цілу плеяду провідних боксерів Волині та України.
Федерація боксу Волинської області висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віктора Вікторовича, а також усій боксерській громаді Волині та України.
«Світла пам'ять», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці інформує Волинська федерація боксу.
На 75 році життя перестало битись серце чудового тренера, відомого фахівця, щирого наставника Віктора Рогатіна.
Усе своє життя Віктор Рогатін присвятив боксу, виховав цілу плеяду провідних боксерів Волині та України.
Федерація боксу Волинської області висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віктора Вікторовича, а також усій боксерській громаді Волині та України.
«Світла пам'ять», - йдеться у повідомленні.
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