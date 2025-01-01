Поки рятувальник у Прилуках боровся з результатами обстрілу, російський дрон убив його родину
Сьогодні, 10:35
У Прилуках на Чернігівщині унаслідок ворожого обстрілу ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Цієї ночі — знову жертви серед цивільних. У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.
Загинула його родина. Дружина. Донька — патрульна поліцейська. І її однорічний син.
Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.
Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Цієї ночі — знову жертви серед цивільних. У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.
Загинула його родина. Дружина. Донька — патрульна поліцейська. І її однорічний син.
Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.
Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.
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