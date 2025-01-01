Поки рятувальник у Прилуках боровся з результатами обстрілу, російський дрон убив його родину

ворожого обстрілу ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Цієї ночі — знову жертви серед цивільних. У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.



Загинула його родина. Дружина. Донька — патрульна поліцейська. І її однорічний син.



Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.



Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.



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