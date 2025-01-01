На Брянщині «Іскандери» з поміччю ЗСУ «вийшли з чату»

Збройні сили України сьогодні, 5 червня, вразилиОТРК «Іскандер» на Брянщині.Про це в телеграмі повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ рф.Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.Завдяки ефективній до розвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.Результати ураження уточнюються.«Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення. Боротьба триває. Слава Україні!» - зазначили у Генштабі.