На Брянщині «Іскандери» з поміччю ЗСУ «вийшли з чату»
Сьогодні, 11:10
Збройні сили України сьогодні, 5 червня, вразили пускові установки ОТРК «Іскандер» на Брянщині.
Про це в телеграмі повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ рф.
Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.
Завдяки ефективній до розвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.
Результати ураження уточнюються.
«Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення. Боротьба триває. Слава Україні!» - зазначили у Генштабі.
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Про це в телеграмі повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ рф.
Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.
Завдяки ефективній до розвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.
Результати ураження уточнюються.
«Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення. Боротьба триває. Слава Україні!» - зазначили у Генштабі.
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