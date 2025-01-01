На Брянщині «Іскандери» з поміччю ЗСУ «вийшли з чату»

На Брянщині «Іскандери» з поміччю ЗСУ «вийшли з чату»
Збройні сили України сьогодні, 5 червня, вразили пускові установки ОТРК «Іскандер» на Брянщині.

Про це в телеграмі повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ рф.

Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.

Завдяки ефективній до розвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.

Результати ураження уточнюються.

«Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення. Боротьба триває. Слава Україні!» - зазначили у Генштабі.


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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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