Гарячий фінал сезону: у Волинському драмтеатрі покажуть прем’єрну виставу «Перший раз»

Гарячий фінал сезону: у Волинському драмтеатрі покажуть прем’єрну виставу «Перший раз»
У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театр імені Тараса Шевченка сезон добігає кінця. З цієї нагоди тут відбудеться прем’єра епатажної вистави під назвою «Перший раз» за п'єсою Міхала Вальчака.

Про це повідомляють на сторінці театру у фейсбуці.

Постановка відбудеться на камерній сцені 27 та 29 червня. Початок – о 18:00.

Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.

«Ніч. Дощ. У двері стукає Він – ідеально підібраний кандидат. Все сплановано до дрібниць – про кращий перший інтимний досвід годі мріяти! Сценарій продумано строго і покроково. Усе для того, аби дама серця була задоволена, правда ж? Що може піти не так? Та що завгодно!» – привідкривають залаштунки театрали.

Додають, що це гротескна історія про кохання і НЕкохання. Сюрреалістична комедія про бажання, страхи та несподівані повороти.

«Це буде вибухово, сміливо і по-дорослому!» – обіцяють в театрі.

Квитки можна придбати на офіційному сайті театру

Гарячий фінал сезону: у Волинському драмтеатрі покажуть прем’єрну виставу «Перший раз»

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