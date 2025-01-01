Гарячий фінал сезону: у Волинському драмтеатрі покажуть прем’єрну виставу «Перший раз»
Сьогодні, 12:00
У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театр імені Тараса Шевченка сезон добігає кінця. З цієї нагоди тут відбудеться прем’єра епатажної вистави під назвою «Перший раз» за п'єсою Міхала Вальчака.
Про це повідомляють на сторінці театру у фейсбуці.
Постановка відбудеться на камерній сцені 27 та 29 червня. Початок – о 18:00.
Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.
«Ніч. Дощ. У двері стукає Він – ідеально підібраний кандидат. Все сплановано до дрібниць – про кращий перший інтимний досвід годі мріяти! Сценарій продумано строго і покроково. Усе для того, аби дама серця була задоволена, правда ж? Що може піти не так? Та що завгодно!» – привідкривають залаштунки театрали.
Додають, що це гротескна історія про кохання і НЕкохання. Сюрреалістична комедія про бажання, страхи та несподівані повороти.
«Це буде вибухово, сміливо і по-дорослому!» – обіцяють в театрі.
Квитки можна придбати на офіційному сайті театру
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Про це повідомляють на сторінці театру у фейсбуці.
Постановка відбудеться на камерній сцені 27 та 29 червня. Початок – о 18:00.
Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.
«Ніч. Дощ. У двері стукає Він – ідеально підібраний кандидат. Все сплановано до дрібниць – про кращий перший інтимний досвід годі мріяти! Сценарій продумано строго і покроково. Усе для того, аби дама серця була задоволена, правда ж? Що може піти не так? Та що завгодно!» – привідкривають залаштунки театрали.
Додають, що це гротескна історія про кохання і НЕкохання. Сюрреалістична комедія про бажання, страхи та несподівані повороти.
«Це буде вибухово, сміливо і по-дорослому!» – обіцяють в театрі.
Квитки можна придбати на офіційному сайті театру
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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