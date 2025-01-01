На Волині завтра попрощаються із Героєм Сергієм Холодовим
Сьогодні, 11:37
Підгайцівська громада на Волині проведе в останню путь Героя Сергія Холодова з села Борохів.
Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільська рада.
Як ідеться у повідомленні, 6 червня у громаді оголошено Днем жалоби за загиблим. «Просимо гідно зустріти нашого Героя, який віддав своє життя за Україну!» - зазначили у сільраді.
План прощання з Героєм:
- 6 червня, о 10:00: Траурний кортеж із тілом Сергія Миколайовича розпочне свій шлях від бюро Судово-медичної експертизи у Луцьку до рідної домівки Героя у селі Борохів за адресою: вул. Шевченка, 21.
- Орієнтовно о 10:45: Пішою ходою процесія попрямує від дому до місцевого храму, де близько 12:00 розпочнеться Чин похорону.
Поховають Захисника на сільському кладовищі села Борохів з усіма військовими почестями.
«Розділяємо невимовний біль втрати з рідними та близькими Сергія. Його подвиг назавжди закарбується в наших серцях. Вся громада низько схиляє голови перед подвигом воїна. Вічна шана і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільська рада.
Як ідеться у повідомленні, 6 червня у громаді оголошено Днем жалоби за загиблим. «Просимо гідно зустріти нашого Героя, який віддав своє життя за Україну!» - зазначили у сільраді.
План прощання з Героєм:
- 6 червня, о 10:00: Траурний кортеж із тілом Сергія Миколайовича розпочне свій шлях від бюро Судово-медичної експертизи у Луцьку до рідної домівки Героя у селі Борохів за адресою: вул. Шевченка, 21.
- Орієнтовно о 10:45: Пішою ходою процесія попрямує від дому до місцевого храму, де близько 12:00 розпочнеться Чин похорону.
Поховають Захисника на сільському кладовищі села Борохів з усіма військовими почестями.
«Розділяємо невимовний біль втрати з рідними та близькими Сергія. Його подвиг назавжди закарбується в наших серцях. Вся громада низько схиляє голови перед подвигом воїна. Вічна шана і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
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