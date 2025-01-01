На Волині завтра попрощаються із Героєм Сергієм Холодовим

На Волині завтра попрощаються із Героєм Сергієм Холодовим
Підгайцівська громада на Волині проведе в останню путь Героя Сергія Холодова з села Борохів.

Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільська рада.

Як ідеться у повідомленні, 6 червня у громаді оголошено Днем жалоби за загиблим. «Просимо гідно зустріти нашого Героя, який віддав своє життя за Україну!» - зазначили у сільраді.

План прощання з Героєм:

- 6 червня, о 10:00: Траурний кортеж із тілом Сергія Миколайовича розпочне свій шлях від бюро Судово-медичної експертизи у Луцьку до рідної домівки Героя у селі Борохів за адресою: вул. Шевченка, 21.

- Орієнтовно о 10:45: Пішою ходою процесія попрямує від дому до місцевого храму, де близько 12:00 розпочнеться Чин похорону.

Поховають Захисника на сільському кладовищі села Борохів з усіма військовими почестями.

«Розділяємо невимовний біль втрати з рідними та близькими Сергія. Його подвиг назавжди закарбується в наших серцях. Вся громада низько схиляє голови перед подвигом воїна. Вічна шана і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.

На Волині завтра попрощаються із Героєм Сергієм Холодовим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рада декомунізувала два села на Волині
Сьогодні, 12:19
Гарячий фінал сезону: у Волинському драмтеатрі покажуть прем’єрну виставу «Перший раз»
Сьогодні, 12:00
На Волині завтра попрощаються із Героєм Сергієм Холодовим
Сьогодні, 11:37
На Брянщині «Іскандери» з поміччю ЗСУ «вийшли з чату»
Сьогодні, 11:10
«Кіна не буде»: шахраї видурили у волинянки майже 11 тисяч
Сьогодні, 10:53
Схожі новини
На Донеччині поліг волинянин Анатолій Ковальчук На Донеччині поліг волинянин Анатолій Ковальчук
03 червня, 19:11
ДНК-експертиза підтвердила загибель на фронті волинянина Сергія Козолупа ДНК-експертиза підтвердила загибель на фронті волинянина Сергія Козолупа
03 червня, 16:12
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Деркача На Волині провели в останню путь Героя Сергія Деркача
03 червня, 14:51
На Волині поховали Воїна, доля якого пів року була невідомою На Волині поховали Воїна, доля якого пів року була невідомою
03 червня, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сирський нагородив молодшого сержанта з Волині
Сьогодні, 12:59
 0
Волинянин продавав фури, ввезені як допомога ЗСУ
Сьогодні, 12:36
 0
Рада декомунізувала два села на Волині
Сьогодні, 12:19
 0
Гарячий фінал сезону: у Волинському драмтеатрі покажуть прем’єрну виставу «Перший раз»
Сьогодні, 12:00
 0
На Волині завтра попрощаються із Героєм Сергієм Холодовим
Сьогодні, 11:37
 0
Медіа
відео
1/8