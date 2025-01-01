«Кіна не буде»: шахраї видурили у волинянки майже 11 тисяч

«Кіна не буде»: шахраї видурили у волинянки майже 11 тисяч
Новою жертвою шахраїв стала 44-річна жителька міста Горохів Луцького району. У соціальних мережах жінка натрапила на оголошення про можливість підписатися на перегляд ряду каналів, перейшла за фішинговим посиланням.

Про це пише Волинь-нова.

На цьому кіно для неї закінчилося, так і не розпочавшись.

Внаслідок такого необміркованого кроку довірливої з її банківської картки ошуканці поцупили 10583 гривні.

Працівник відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України і вже вкотре застерігають усіх від схожої безпечності та закликають не вірити в сумнівні реклами, солодких продавців і дармові гроші.

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Теги: шахраї, Волинь
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