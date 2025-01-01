На Волині зламали дві схеми для ухилянтів

СБУ та Держприкордонслужба ліквідували на Волині ще дві «».Про це у телеграмі повідомляє УСБУ Волині.Служба безпеки та Держприкордонслужба блокували дві нові схеми ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів затримано трьох фігурантів.Так, правоохоронці затримали 44-річного волинянина, який намагався заробляти на ухилянтах. Зловмисник обіцяв за гроші військовозобов’язаним чоловікам переправити їх до сусідньої країни через встановлені пункти пропуску.Свої «послуги» фігурант оцінював в 15 тис. доларів США з особи.Правоохоронці затримали ділка у Луцьку під час отримання ним авансу у 10 тис. доларів США. Зловмиснику обрано запобіжний захід - тримання під вартою.Ще двох зловмисників співробітники СБУ затримали у місті Ковелі.За матеріалами справи, мешканці Рівненщини , віком 35 та 45 років, обіцяли потенційним ухилянтам незаконно переправити їх через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску.Фігуранти дали чіткі інструкції та на власному автомобілі обіцяли доставити ухилянтів до державного кордону. За це вони вимагали 5 тис. доларів США з особи. Правоохоронці затримали зловмисників та попередили їхню незаконну діяльність.Усім фігурантам уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до кримінальної відповідальності.Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно з Держприкодонслужбою, зі слідчими Нацполіції, за процесуального керівництва прокуратури.