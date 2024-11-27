Рада декомунізувала два села на Волині
Сьогодні, 12:19
Верховна Рада України підтримала рішення про перейменування низки населених пунктів, з-поміж яких два – на Волині.
Про це у телеграмі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
«Рада ухвалила дві постанови про перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови», - зазначив нардеп.
Зокрема на Волині таких населених пунктів два:
- село Петрове (Поромівська громада) тепер називатиметься Цуцнів;
- село Пархоменкове (Устилузька громада) стало Видранкою.
За проголосували 257 народних депутатів.
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Про це у телеграмі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
«Рада ухвалила дві постанови про перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови», - зазначив нардеп.
Зокрема на Волині таких населених пунктів два:
- село Петрове (Поромівська громада) тепер називатиметься Цуцнів;
- село Пархоменкове (Устилузька громада) стало Видранкою.
За проголосували 257 народних депутатів.
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