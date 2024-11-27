Рада декомунізувала два села на Волині

перейменування низки населених пунктів, з-поміж яких два – на Волині.



Про це у телеграмі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.



«Рада ухвалила дві постанови про перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови», - зазначив нардеп.



Зокрема на Волині таких населених пунктів два:



- село Петрове (Поромівська громада) тепер називатиметься Цуцнів;

- село Пархоменкове (Устилузька громада) стало Видранкою.



За проголосували 257 народних депутатів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада України підтримала рішення про, з-поміж яких два – на Волині.Про це у телеграмі повідомив нардеп«Рада ухвалила дві постанови про перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови», - зазначив нардеп.Зокрема на Волині таких населених пунктів два:- село Петрове (Поромівська громада) тепер називатиметься Цуцнів;- село Пархоменкове (Устилузька громада) стало Видранкою.За проголосували 257 народних депутатів.

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