Сирський нагородив молодшого сержанта з Волині

Мешканець волинського міста Рожища, молодший сержантотримав нагороду від головнокомандувача ЗСУПро це повідомила Рожищенська міськрада.Лист із подякою надійшов нещодавно на адресу родини молодшого сержанта Віталія Панасюка з Рожища. Щирий патріот, мужній та вмотивований воїн був нещодавно нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ «Золотий Хрест». А днями волинянин перебував у короткостроковій відпустці вдома.З початком повномасштабної війни у перші дні березня батько трьох дітей Віталій Панасюк прийняв виважене рішення і сам пішов у військкомат. Мав досвід строкової служби, тож уже 4 березня 2022-го став на захист своєї родини та України.Сьогодні він – старший технік роти одного з шрурмових полків, що дислокується на Харківщині.Із серпня 2024 року на той час ще штурмовий батальйон, у складі якого бореться з ворогом Віталій Панасюк, воював у Курській області як підрозділ прориву. Тож не важко зрозуміти, через що довелося пройти бійцеві.Саме за участь у Курській операції та відмінне виконання бойових завдань у лютому 2025 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив молодшого сержанта Віталія Панасюка відзнакою "Золотий Хрест".Ця нагорода є однією із найпрестижніших у системі ЗСУ, це символ визнання мужності, героїзму та самовідданості військовослужбовців.