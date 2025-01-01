Сирський нагородив молодшого сержанта з Волині

Сирський нагородив молодшого сержанта з Волині
Мешканець волинського міста Рожища, молодший сержант Віталій Панасюк отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомила Рожищенська міськрада.

Лист із подякою надійшов нещодавно на адресу родини молодшого сержанта Віталія Панасюка з Рожища. Щирий патріот, мужній та вмотивований воїн був нещодавно нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ «Золотий Хрест». А днями волинянин перебував у короткостроковій відпустці вдома.

З початком повномасштабної війни у перші дні березня батько трьох дітей Віталій Панасюк прийняв виважене рішення і сам пішов у військкомат. Мав досвід строкової служби, тож уже 4 березня 2022-го став на захист своєї родини та України.

Сьогодні він – старший технік роти одного з шрурмових полків, що дислокується на Харківщині.

Із серпня 2024 року на той час ще штурмовий батальйон, у складі якого бореться з ворогом Віталій Панасюк, воював у Курській області як підрозділ прориву. Тож не важко зрозуміти, через що довелося пройти бійцеві.

Саме за участь у Курській операції та відмінне виконання бойових завдань у лютому 2025 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив молодшого сержанта Віталія Панасюка відзнакою "Золотий Хрест".

Ця нагорода є однією із найпрестижніших у системі ЗСУ, це символ визнання мужності, героїзму та самовідданості військовослужбовців.
Сирський нагородив молодшого сержанта з Волині

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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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