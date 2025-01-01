Волинянин продавав фури, ввезені як допомога ЗСУ
Сьогодні, 12:36
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили розслідування щодо місцевого жителя, який на пільгових умовах ввозив вантажівки з-за кордону нібито для потреб Збройних сил України.
Натомість транспортні засоби продавали за готівку, повідомляє у телеграмі ТУ БЕБ у Волинській області.
Встановлено, що фігурант купив два вантажні автомобілі марки «MAN TGX» у країнах Європейського Союзу. Під час перетину митного кордону задекларував авто як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації. Відповідно чоловік не сплатив ввізне мито та податки при імпорті транспортних засобів.
Фігуранту повідомлено про підозру. Наразі справу скеровано до суду.
Оперативний супровід здійснювали співробітники 6 Волинського прикордонного загону Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Натомість транспортні засоби продавали за готівку, повідомляє у телеграмі ТУ БЕБ у Волинській області.
Встановлено, що фігурант купив два вантажні автомобілі марки «MAN TGX» у країнах Європейського Союзу. Під час перетину митного кордону задекларував авто як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації. Відповідно чоловік не сплатив ввізне мито та податки при імпорті транспортних засобів.
Фігуранту повідомлено про підозру. Наразі справу скеровано до суду.
Оперативний супровід здійснювали співробітники 6 Волинського прикордонного загону Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сирський нагородив молодшого сержанта з Волині
Сьогодні, 12:59
Волинянин продавав фури, ввезені як допомога ЗСУ
Сьогодні, 12:36
Рада декомунізувала два села на Волині
Сьогодні, 12:19
Гарячий фінал сезону: у Волинському драмтеатрі покажуть прем’єрну виставу «Перший раз»
Сьогодні, 12:00
На Волині завтра попрощаються із Героєм Сергієм Холодовим
Сьогодні, 11:37