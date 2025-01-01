Повідомили про смерть двох захисників з Ковеля – Романа Степашука та Михайла Капійчука





Про це на своїй Ігор Чайка.



Навідник мотопіхотного відділення в/ч А4267, ковельчанин Степашук Роман Ростиславович (26.02.1990 р.н.) понад рік вважався зниклим безвісти. Його життя обірвалося 2 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району на Донеччині. За бажанням родини полеглого громадянська панахида на площі Героїв Майдану не проводитиметься.



Про важку втрату повідомили й у Дубівській громаді. 4 червня 2025 року в одному з медичних закладів Львова внаслідок хвороби зупинилося серце штаб-сержанта, начальника сховища взводу матеріально-технічного забезпечення в/ч А2042 Капійчука Михайла Вікторовича (08.06.1975р.н.). Багато років він проживав у Ковелі. Кадровий військовий брав участь в АТО\ООС, бойових діях під час повномасштабної війни.



Прощання із Захисниками відбудеться 5 червня, об 11.00 годині, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна продовжує забирати життя українських захисників. «На щиті» повертаються додому полеглі військовослужбовці з Ковеля.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міський головаНавідник мотопіхотного відділення в/ч А4267, ковельчанин(26.02.1990 р.н.) понад рік вважався зниклим безвісти. Його життя обірвалося 2 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району на Донеччині. За бажанням родини полеглого громадянська панахида на площі Героїв Майдану не проводитиметься.Про важку втрату повідомили й у Дубівській громаді. 4 червня 2025 року в одному з медичних закладів Львова внаслідок хвороби зупинилося серце штаб-сержанта, начальника сховища взводу матеріально-технічного забезпечення в/ч А2042(08.06.1975р.н.). Багато років він проживав у Ковелі. Кадровий військовий брав участь в АТО\ООС, бойових діях під час повномасштабної війни.Прощання із Захисниками відбудеться 5 червня, об 11.00 годині, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.

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