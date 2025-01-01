Волинян попередили про грозу з градом

Волинян попередили про грозу з градом
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.

За даними синоптиків, завтра, 6 червня, по Волинській області та в Луцьку очікується гроза, вдень місцями град (діаметр 6-19 мм).

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили в гідрометцентрі.

Волинян попередили про грозу з градом

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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