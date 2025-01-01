Волинян попередили про грозу з градом
Сьогодні, 14:55
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
За даними синоптиків, завтра, 6 червня, по Волинській області та в Луцьку очікується гроза, вдень місцями град (діаметр 6-19 мм).
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили в гідрометцентрі.
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Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
За даними синоптиків, завтра, 6 червня, по Волинській області та в Луцьку очікується гроза, вдень місцями град (діаметр 6-19 мм).
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили в гідрометцентрі.
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