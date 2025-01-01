Сповістили про смерть двох військових із громади на Волині
Сьогодні, 16:27
Скорботні новини надійшли до Підгайцівської громади на Волині – обірвалося життя двох краян-військовослужбовців.
Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.
Зокрема обірвалося життя військовослужбовця Никончука Романа Ігоровича з села Підгайці. Серце солдата зупинилося під час проведення навчань на Краматорському напрямку.
«Це гірка і несподівана втрата для всієї нашої громади. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Романа Ігоровича. Розділяємо ваш невимовний біль втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі. Він віддав своє життя, сумлінно виконуючи військовий обов'язок, готуючись захищати нашу Батьківщину. Його пам'ять назавжди залишиться в наших серцях», - зазначили у сільраді.
Також стало відомо, що 30 травня 2025 року на війні загинув воїн із Підгайців – мужній захисник Мулявка Артем Олександрович.
Артем, 1997 року народження, стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового батальйону, вірний військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконав свій військовий обов'язок. Його життя обірвалося у бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Полтавка Донецької області.
«Ця звістка пронизала наші серця болем і скорботою. Артем віддав найцінніше – своє життя – заради нашого майбутнього, заради миру на українській землі. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій жалобі. Вічна шана і слава полеглому Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про графік зустрічі та прощання з полеглими бійцями повідомлять згодом.
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Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.
Зокрема обірвалося життя військовослужбовця Никончука Романа Ігоровича з села Підгайці. Серце солдата зупинилося під час проведення навчань на Краматорському напрямку.
«Це гірка і несподівана втрата для всієї нашої громади. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Романа Ігоровича. Розділяємо ваш невимовний біль втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі. Він віддав своє життя, сумлінно виконуючи військовий обов'язок, готуючись захищати нашу Батьківщину. Його пам'ять назавжди залишиться в наших серцях», - зазначили у сільраді.
Також стало відомо, що 30 травня 2025 року на війні загинув воїн із Підгайців – мужній захисник Мулявка Артем Олександрович.
Артем, 1997 року народження, стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового батальйону, вірний військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконав свій військовий обов'язок. Його життя обірвалося у бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Полтавка Донецької області.
«Ця звістка пронизала наші серця болем і скорботою. Артем віддав найцінніше – своє життя – заради нашого майбутнього, заради миру на українській землі. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій жалобі. Вічна шана і слава полеглому Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про графік зустрічі та прощання з полеглими бійцями повідомлять згодом.
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