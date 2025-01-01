Сповістили про смерть двох військових із громади на Волині

Скорботні новини надійшли до Підгайцівської громади на Волині – обірвалося життя двох краян-військовослужбовців.Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.Зокрема обірвалося життя військовослужбовцяз села Підгайці. Серце солдата зупинилося під час проведення навчань на Краматорському напрямку.«Це гірка і несподівана втрата для всієї нашої громади. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Романа Ігоровича. Розділяємо ваш невимовний біль втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі. Він віддав своє життя, сумлінно виконуючи військовий обов'язок, готуючись захищати нашу Батьківщину. Його пам'ять назавжди залишиться в наших серцях», - зазначили у сільраді.Також стало відомо, що 30 травня 2025 року на війні загинув воїн із Підгайців – мужній захисникАртем, 1997 року народження, стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового батальйону, вірний військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконав свій військовий обов'язок. Його життя обірвалося у бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Полтавка Донецької області.«Ця звістка пронизала наші серця болем і скорботою. Артем віддав найцінніше – своє життя – заради нашого майбутнього, заради миру на українській землі. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій жалобі. Вічна шана і слава полеглому Герою!» - йдеться у повідомленні.Про графік зустрічі та прощання з полеглими бійцями повідомлять згодом.