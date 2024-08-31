У центрі Луцька встановили незвичну інсталяцію





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Мета акції, яку провели 5 червня, привернути увагу суспільства до потреби забезпечення безбар'єрного простору у місті, розповів засновник громадської організації, ветеран Євген Сивопляс.



На крісла колісні, які належать організації, помістили плакати з написами про труднощі, з якими зіштовхнулися їх користувачі: вузькі проходи дверей, слизька підлога на пандусах, неналежні кути нахилу пандусів.



"Наразі на Проспект Волі є 70 пандусів, і тільки 17 з них мають відповідний кут. Інші ненормативні. Ще 111 закладів потребує встановлення пандусів і підйомників", ― розповів Євген Сивопляс.



Разом з учасниками ГО “Зруш скелю” ветеран з літа 2024 року почав проводити акції з перевірки вулиць на доступність. Євген Сивопляс зазначив, що з того часу на проспекті Волі з'явився один пандус і реконструювали ще один.



"Якщо це буде змінюватися в такому темпі, то нам потрібно 80 років, щоб вулиця стала безбар'єрною, доступною", ― додав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громадська організація «Зруш скелю» сьогодні, 5 червня, встановила біля головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки інсталяцію з крісел колісних.Про це пише Суспільне Мета акції, яку провели 5 червня, привернути увагу суспільства до потреби забезпеченняу місті, розповів засновник громадської організації, ветеранНа крісла колісні, які належать організації, помістили плакати з написами про труднощі, з якими зіштовхнулися їх користувачі: вузькі проходи дверей, слизька підлога на пандусах, неналежні кути нахилу пандусів."Наразі на Проспект Волі є 70 пандусів, і тільки 17 з них мають відповідний кут. Інші ненормативні. Ще 111 закладів потребує встановлення пандусів і підйомників", ― розповів Євген Сивопляс.Разом з учасниками ГО “Зруш скелю” ветеран з літа 2024 року почав проводити акції з перевірки вулиць на доступність. Євген Сивопляс зазначив, що з того часу на проспекті Волі з'явився один пандус і реконструювали ще один."Якщо це буде змінюватися в такому темпі, то нам потрібно 80 років, щоб вулиця стала безбар'єрною, доступною", ― додав він.

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