У центрі Луцька встановили незвичну інсталяцію
Сьогодні, 17:16
Громадська організація «Зруш скелю» сьогодні, 5 червня, встановила біля головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки інсталяцію з крісел колісних.
Про це пише Суспільне.
Мета акції, яку провели 5 червня, привернути увагу суспільства до потреби забезпечення безбар'єрного простору у місті, розповів засновник громадської організації, ветеран Євген Сивопляс.
На крісла колісні, які належать організації, помістили плакати з написами про труднощі, з якими зіштовхнулися їх користувачі: вузькі проходи дверей, слизька підлога на пандусах, неналежні кути нахилу пандусів.
"Наразі на Проспект Волі є 70 пандусів, і тільки 17 з них мають відповідний кут. Інші ненормативні. Ще 111 закладів потребує встановлення пандусів і підйомників", ― розповів Євген Сивопляс.
Разом з учасниками ГО “Зруш скелю” ветеран з літа 2024 року почав проводити акції з перевірки вулиць на доступність. Євген Сивопляс зазначив, що з того часу на проспекті Волі з'явився один пандус і реконструювали ще один.
"Якщо це буде змінюватися в такому темпі, то нам потрібно 80 років, щоб вулиця стала безбар'єрною, доступною", ― додав він.
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Про це пише Суспільне.
Мета акції, яку провели 5 червня, привернути увагу суспільства до потреби забезпечення безбар'єрного простору у місті, розповів засновник громадської організації, ветеран Євген Сивопляс.
На крісла колісні, які належать організації, помістили плакати з написами про труднощі, з якими зіштовхнулися їх користувачі: вузькі проходи дверей, слизька підлога на пандусах, неналежні кути нахилу пандусів.
"Наразі на Проспект Волі є 70 пандусів, і тільки 17 з них мають відповідний кут. Інші ненормативні. Ще 111 закладів потребує встановлення пандусів і підйомників", ― розповів Євген Сивопляс.
Разом з учасниками ГО “Зруш скелю” ветеран з літа 2024 року почав проводити акції з перевірки вулиць на доступність. Євген Сивопляс зазначив, що з того часу на проспекті Волі з'явився один пандус і реконструювали ще один.
"Якщо це буде змінюватися в такому темпі, то нам потрібно 80 років, щоб вулиця стала безбар'єрною, доступною", ― додав він.
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