10-річна дівчинка врятувала маму під обстрілами в Одесі

У МВС розповіли неймовірну історію, як 10-річна українкаврятувала маму під обстрілами в Одесі.Про це у телеграмі повідомляє МВС.У ніч з 30 квітня на 1 травня 2025 року російські, загинули двоє людей, п'ятнадцятьох було поранено, а десятки житлових будинків перетворилися на руїни.В одному з таких будинків мешкала маленька Даріна Звіряка, вона розбудила маму, коли відчула небезпеку. І саме в ту мить, коли жінка вийшла з кімнати, стався жахливий вибух. Дівчинка, сама того не усвідомлюючи, врятувала життя найріднішої людини.У 2014 році мама Даріни, бувши вагітною, була змушена покинути окупований Луганськ. Вона вирушила до Одеси, де за кілька місяців народилася дівчинка. Тоді здавалося, що життя на новому, мирному місці, нарешті налагоджується. І ось — нове, жорстоке випробування. Але найголовніше, що сім'я разом.Історії всіх лауреатів благодійної акції «Діти-Герої» будуть оприлюднені на офіційних сторінках МВС України в соціальних мережах та на вебсайті відомства, щоб кожен міг дізнатися про їхні неймовірні подвиги.