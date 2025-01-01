Round Lab: інновації та натуральність у світі косметики
05 червня, 22:13
У світі, де щодня з’являються нові б’юті-бренди, складно знайти щось справді вартісне. Але є бренди, які не просто стрибають на тренд, а створюють його. Один із таких — засоби Round Lab. Це корейський бренд, який став улюбленцем як б’юті-блогерів, так і тих, хто просто хоче нормальний, м’який і дієвий догляд. І головне — без зайвих слів і обіцянок. Тільки реальна дія.
Round Lab з’явився у Південній Кореї й швидко виріс з локального гравця до глобального феномену. Секрет простий: у центрі кожного засобу — натуральні компоненти з екологічно чистих регіонів Кореї. Наприклад, вода з острова Уллиндо, екстракт сосни з Чеджу чи цераміди з дикого соєвого бобу.
Бренд зосереджується не на мільйоні різних лінійок, а на чітко продуманих серіях, які вирішують конкретні завдання: зволоження, заспокоєння, очищення, захист шкіри. Всі засоби створюються з урахуванням кліматичних умов, сезонів та міського способу життя. Тобто — розроблені для шкіри, яка живе у реальному світі, а не на рекламній картинці.
Round Lab не намагається здивувати фішками. Вони просто роблять якісний, чесний і безпечний догляд, Round Labякий підходить і новачкам, і досвідченим skincare-фанатам.
Філософія бренду — м’якість, натуральність і ефективність. І це не просто слова. Засоби Round Lab підходять навіть для чутливої шкіри, схильної до подразнень або реакцій. Бренд дбайливо ставиться до складу: нічого зайвого, тільки те, що потрібно для здорової шкіри. Переваги Round Lab:
Натуральні інгредієнти з сертифікованих джерел
Формули без спирту, парабенів, ароматизаторів та штучних барвників
Легкі текстури, які ідеальні для щоденного використання
Не тестується на тваринах — сертифікований cruelty-free
Просте і зрозуміле позиціонування: кожна лінійка вирішує конкретну задачу
Можна поєднувати засоби між собою без ризику подразнень
Це той самий бренд, який не «маскує» проблеми шкіри, а дбайливо працює з її основними потребами: водний баланс, захист, бар’єр, заспокоєння.
У Round Lab не сто засобів, і це плюс. Вони не намагаються закрити всі ніші, а дають перевірені формули, які реально працюють.
1. Лінійка Dokdo Line (Глибоке зволоження і заспокоєння). Заснована на глибоководній мінеральній воді з острова Докдо. Ідеальна для зневодненої та подразненої шкіри.
2. Mugwort Line (Відновлення і очищення). Активний компонент — екстракт полину. Працює як природний антибактеріальний агент, ідеально підходить для проблемної шкіри.
3. Birch Juice Line (Живлення і свіжість). Заснована на березовому соку — один з найпотужніших природних зволожувачів.
Round Lab — це ідеальне поєднання науки, природи та щирого підходу до краси. Якщо вам набридли «гучні» бренди без результату — спробуйте щось інше. Засоби Round Lab м’яко, але впевнено покажуть, як виглядає справжній догляд.
Придбати оригінальні продукти Round Lab можна в інтернет-магазині Profistyle — офіційна якість, широкий асортимент та турбота про вашу шкіру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як Round Lab став новою класикою
Round Lab з’явився у Південній Кореї й швидко виріс з локального гравця до глобального феномену. Секрет простий: у центрі кожного засобу — натуральні компоненти з екологічно чистих регіонів Кореї. Наприклад, вода з острова Уллиндо, екстракт сосни з Чеджу чи цераміди з дикого соєвого бобу.
Бренд зосереджується не на мільйоні різних лінійок, а на чітко продуманих серіях, які вирішують конкретні завдання: зволоження, заспокоєння, очищення, захист шкіри. Всі засоби створюються з урахуванням кліматичних умов, сезонів та міського способу життя. Тобто — розроблені для шкіри, яка живе у реальному світі, а не на рекламній картинці.
Round Lab не намагається здивувати фішками. Вони просто роблять якісний, чесний і безпечний догляд, Round Labякий підходить і новачкам, і досвідченим skincare-фанатам.
Догляд без агресії: що робить Round Lab особливим
Філософія бренду — м’якість, натуральність і ефективність. І це не просто слова. Засоби Round Lab підходять навіть для чутливої шкіри, схильної до подразнень або реакцій. Бренд дбайливо ставиться до складу: нічого зайвого, тільки те, що потрібно для здорової шкіри. Переваги Round Lab:
Це той самий бренд, який не «маскує» проблеми шкіри, а дбайливо працює з її основними потребами: водний баланс, захист, бар’єр, заспокоєння.
Що спробувати в першу чергу: лінійки, які заслуговують на увагу
У Round Lab не сто засобів, і це плюс. Вони не намагаються закрити всі ніші, а дають перевірені формули, які реально працюють.
1. Лінійка Dokdo Line (Глибоке зволоження і заспокоєння). Заснована на глибоководній мінеральній воді з острова Докдо. Ідеальна для зневодненої та подразненої шкіри.
2. Mugwort Line (Відновлення і очищення). Активний компонент — екстракт полину. Працює як природний антибактеріальний агент, ідеально підходить для проблемної шкіри.
3. Birch Juice Line (Живлення і свіжість). Заснована на березовому соку — один з найпотужніших природних зволожувачів.
Round Lab — це ідеальне поєднання науки, природи та щирого підходу до краси. Якщо вам набридли «гучні» бренди без результату — спробуйте щось інше. Засоби Round Lab м’яко, але впевнено покажуть, як виглядає справжній догляд.
Придбати оригінальні продукти Round Lab можна в інтернет-магазині Profistyle — офіційна якість, широкий асортимент та турбота про вашу шкіру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські піротехніки відновлювалися іпотерапією. ФОТО
05 червня, 22:57
У Луцьку відкрили пляжний сезон. ФОТО, ВІДЕО
05 червня, 22:16
Round Lab: інновації та натуральність у світі косметики
05 червня, 22:13
Волинська гімнастка у складі національної збірної здобула золото на чемпіонаті Європи
05 червня, 21:28