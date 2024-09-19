Волинські піротехніки відновлювалися іпотерапією. ФОТО
Сьогодні, 22:57
Психологи ДСНС Волині організували для піротехніків відновлювальний візит до кінного клубу «Антарес».
Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
Тим, хто працює у найнебезпечніших регіонах країни, ризикуючи життям заради безпеки громадян, потрібне місце, де можна відчути спокій та відновити внутрішній ресурс.
Під час зустрічі сапери ознайомились зі специфікою догляду за кіньми, побували на екскурсії територією клубу, яку провела для них керівниця Антоніна Гордійчук. Вона розповіла історії про мешканців кінного клубу — зокрема про врятованих тварин з Гостомеля, Чорнобильської зони.
Кульмінацією заходу стала прогулянка верхи розкішним ландшафтами, які є тільки на Волині, — усе для того, щоб зняти психоемоційне напруження, відновити внутрішній баланс і відчути спокій.
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Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
Тим, хто працює у найнебезпечніших регіонах країни, ризикуючи життям заради безпеки громадян, потрібне місце, де можна відчути спокій та відновити внутрішній ресурс.
Під час зустрічі сапери ознайомились зі специфікою догляду за кіньми, побували на екскурсії територією клубу, яку провела для них керівниця Антоніна Гордійчук. Вона розповіла історії про мешканців кінного клубу — зокрема про врятованих тварин з Гостомеля, Чорнобильської зони.
Кульмінацією заходу стала прогулянка верхи розкішним ландшафтами, які є тільки на Волині, — усе для того, щоб зняти психоемоційне напруження, відновити внутрішній баланс і відчути спокій.
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