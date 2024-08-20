Волинська митниця за місця принесла до бюджету 3,2 мільярда гривень

Волинська митниця за місця принесла до бюджету 3,2 мільярда гривень
У травні 2025 року Волинська митниця забезпечила надходження до держбюджету на суму 3,2 мільярда гривень.

Це - на 6% більше, ніж у квітні, і на 13% більше, ніж у травні торік. Середньоденний дохід державного бюджету від митних платежів з Волині тепер становить 146 млн грн, - повідомляють на сторінці Волинської митниці.

Сформували бюджет у травні 2025 року традиційні для імпорту через Волинську митницю товари: легкові та вантажні автомобілі, сільськогосподарська техніка, автозапчастини, телефонні апарати. До списку бюджетоформуючих також увійшли раніше не характерні для митниці електрогенераторні установки (8502). За місяць під час їх митного оформлення імпортери сплатили майже 90 млн грн.

Це - черговий приклад того, як змінились потреби суспільства та бізнесу в сучасних умовах. Також на підставі законодавчих актів у травні суб’єктам господарювання під час митного оформлення імпорту надано пільг на 1,6 млрд грн, що на 70% більше попереднього місяця.

Повноту оподаткування товарів посилено інспектували за рівнем митної вартості, правильністю класифікації та визначенням країни їхнього походження, правомірністю надання пільг, якістю виконання додаткових форм контролю. За результатами цієї роботи додатково в державній скарбниці акумульовано понад 80 млн грн.

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Теги: Волинь, митниця, надходження, бюджет, гроші
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