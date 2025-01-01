Пошкоджені будинки та постраждалі люди: що відомо про масовану атаку на Луцьк





Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.



Близько п'ятої ранку, міський голова Ігор Поліщук надав деяку інформацію про наслідки атаки у своєму



"Станом на цю хвилину маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі", - написав він.



Також зазначив, що серед містян є постраждалі. Інформація по кількості уточнюється. Інформації по загиблих немає наразі немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи.Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.Близько п'ятої ранку, міський голованадав деяку інформацію про наслідки атаки у своєму телеграм-каналі "Станом на цю хвилину маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі", - написав він.Також зазначив, що серед містян є постраждалі. Інформація по кількості уточнюється. Інформації по загиблих немає наразі немає.

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