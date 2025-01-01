Пошкоджені будинки та постраждалі люди: що відомо про масовану атаку на Луцьк

Пошкоджені будинки та постраждалі люди: що відомо про масовану атаку на Луцьк
В ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи.

Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.

Близько п'ятої ранку, міський голова Ігор Поліщук надав деяку інформацію про наслідки атаки у своєму телеграм-каналі.

"Станом на цю хвилину маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі", - написав він.

Також зазначив, що серед містян є постраждалі. Інформація по кількості уточнюється. Інформації по загиблих немає наразі немає.

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