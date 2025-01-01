У Луцьку стало відомо про 5 постраждалих від ворожої атаки
Сьогодні, 06:05
В обласному центрі Волині внаслідок нічної ворожої атаки постраждали люди. Наразі відомо про п'ятьох людей, які отримали травми внаслідок вибухів.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук у своєму телеграм-каналі.
"Маємо також багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджену державну установу", - зазначив Поліщук.
Тим часом, голова Волинської ОВА Іван Рудницький у своєму телеграм-каналі зазначив, що людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає.
"Усі відповіді служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків", - додав він.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук у своєму телеграм-каналі.
"Маємо також багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджену державну установу", - зазначив Поліщук.
Тим часом, голова Волинської ОВА Іван Рудницький у своєму телеграм-каналі зазначив, що людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає.
"Усі відповіді служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків", - додав він.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.
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