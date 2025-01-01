У Луцьку стало відомо про 5 постраждалих від ворожої атаки





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук у своєму



"Маємо також багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджену державну установу", - зазначив Поліщук.



Тим часом, голова Волинської ОВА Іван Рудницький у своєму



"Усі відповіді служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків", - додав він.



Нагадаємо, в ніч на 6 червня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині внаслідок нічної ворожої атаки постраждали люди. Наразі відомо про п'ятьох людей, які отримали травми внаслідок вибухів.Про це повідомив Луцький міський головау своєму телеграм-каналі "Маємо також багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджену державну установу", - зазначив Поліщук.Тим часом, голова Волинської ОВАу своєму телеграм-каналі зазначив, що людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає."Усі відповіді служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків", - додав він.Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк . З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.

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