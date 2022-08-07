Командувач Нацгвардії не бачить сенсу наступати на фронті: що він пропонує

Командувач Нацгвардії не бачить сенсу наступати на фронті: що він пропонує
Командувач Нацгвардії закликав до переходу в оборону на фронті. На його думку зараз українські військові на фронті мають стояти в обороні і наступати лише на тактичному рівні, на тих напрямках, де у нас виходить.

Таку думку висловив командувач Нацгвардії України, генерал Олександр Півненко в інтерв’ю на Youtube-каналі Анни Максимчук, - пише ТСН.

«Але я вважаю, що не потрібно це робити постійно і надто постійно на цьому акцентувати увагу, тому що це (наступ — Ред.) втрата людей. Ну, заберемо ми 100 кілометрів проти 2 кілометрів. Це змінить глобально? Ні. Втратимо більше людей? Так. На активну оборону треба працювати, треба зробити кілозону в 10 кілометрів, щоб просто противник не міг туди. І якщо він туди потрапляє — це гарантовано він „200“. Наситити підрозділи настільки, щоб просто противник тільки заходить 10 кілометровий район — все, він знищиться. Тоді сам сенс війни змінюється, розумієте? А потім нарощувати. І прийде час — і ми заберемо свої території. Тут нічого страшного немає», — пояснив Півненко.

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Теги: Україна, Нацгвардія, війна, Півненко
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Коментарі 1
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Залужний про стратегічну оборону написав в статті у вересні 2023 р..
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