Командувач Нацгвардії не бачить сенсу наступати на фронті: що він пропонує





Таку думку висловив командувач Нацгвардії України, генерал Олександр Півненко в інтерв’ю на Youtube-каналі Анни Максимчук, - пише



«Але я вважаю, що не потрібно це робити постійно і надто постійно на цьому акцентувати увагу, тому що це (наступ — Ред.) втрата людей. Ну, заберемо ми 100 кілометрів проти 2 кілометрів. Це змінить глобально? Ні. Втратимо більше людей? Так. На активну оборону треба працювати, треба зробити кілозону в 10 кілометрів, щоб просто противник не міг туди. І якщо він туди потрапляє — це гарантовано він „200“. Наситити підрозділи настільки, щоб просто противник тільки заходить 10 кілометровий район — все, він знищиться. Тоді сам сенс війни змінюється, розумієте? А потім нарощувати. І прийде час — і ми заберемо свої території. Тут нічого страшного немає», — пояснив Півненко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Нацгвардії закликав до переходу в оборону на фронті. На його думку зараз українські військові на фронті мають стояти в обороні і наступати лише на тактичному рівні, на тих напрямках, де у нас виходить.Таку думку висловив командувач Нацгвардії України, генералв інтерв’ю на Youtube-каналі- пише ТСН. «Але я вважаю, що не потрібно це робити постійно і надто постійно на цьому акцентувати увагу, тому що це (наступ — Ред.) втрата людей. Ну, заберемо ми 100 кілометрів проти 2 кілометрів. Це змінить глобально? Ні. Втратимо більше людей? Так. На активну оборону треба працювати, треба зробити кілозону в 10 кілометрів, щоб просто противник не міг туди. І якщо він туди потрапляє — це гарантовано він „200“. Наситити підрозділи настільки, щоб просто противник тільки заходить 10 кілометровий район — все, він знищиться. Тоді сам сенс війни змінюється, розумієте? А потім нарощувати. І прийде час — і ми заберемо свої території. Тут нічого страшного немає», — пояснив Півненко.

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