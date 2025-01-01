До 14 тисяч компенсації: куди звертатися лучанам, яким пошкодило житло внаслідок ракетної атаки?

Ігор Поліщук оприлюднив інформацію для тих, хто потребує відселення внаслідок пошкодження житла через ворожу атаку.



Всі деталі він написав у своєму



За словами мера, на місці події, де пошкоджений девʼятиповерховий будинок в наметі присутні працівники міської ради, які нададуть усі необхідні консультації. Також можна звертатися за телефоном (0332)281000 або +380505576768.



Відселення відбувається в гуртожиток. Або ж можна орендувати житло і міська рада компенсує вартість оренди житла з розрахунку до 14 000 гривень в місяць.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міський головаоприлюднив інформацію для тих, хто потребує відселення внаслідок пошкодження житла через ворожу атаку.Всі деталі він написав у своєму телеграм-каналі За словами мера, на місці події, де пошкоджений девʼятиповерховий будинок в наметі присутні працівники міської ради, які нададуть усі необхідні консультації. Також можна звертатися за телефоном (0332)281000 або +380505576768.Відселення відбувається в гуртожиток. Або ж можна орендувати житло і міська рада компенсує вартість оренди житла з розрахунку до 14 000 гривень в місяць.

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