До 14 тисяч компенсації: куди звертатися лучанам, яким пошкодило житло внаслідок ракетної атаки?
Сьогодні, 11:15
Луцький міський голова Ігор Поліщук оприлюднив інформацію для тих, хто потребує відселення внаслідок пошкодження житла через ворожу атаку.
Всі деталі він написав у своєму телеграм-каналі.
За словами мера, на місці події, де пошкоджений девʼятиповерховий будинок в наметі присутні працівники міської ради, які нададуть усі необхідні консультації. Також можна звертатися за телефоном (0332)281000 або +380505576768.
Відселення відбувається в гуртожиток. Або ж можна орендувати житло і міська рада компенсує вартість оренди житла з розрахунку до 14 000 гривень в місяць.
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Всі деталі він написав у своєму телеграм-каналі.
За словами мера, на місці події, де пошкоджений девʼятиповерховий будинок в наметі присутні працівники міської ради, які нададуть усі необхідні консультації. Також можна звертатися за телефоном (0332)281000 або +380505576768.
Відселення відбувається в гуртожиток. Або ж можна орендувати житло і міська рада компенсує вартість оренди житла з розрахунку до 14 000 гривень в місяць.
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