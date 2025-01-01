До 14 тисяч компенсації: куди звертатися лучанам, яким пошкодило житло внаслідок ракетної атаки?

До 14 тисяч компенсації: куди звертатися лучанам, яким пошкодило житло внаслідок ракетної атаки?
Луцький міський голова Ігор Поліщук оприлюднив інформацію для тих, хто потребує відселення внаслідок пошкодження житла через ворожу атаку.

Всі деталі він написав у своєму телеграм-каналі.

За словами мера, на місці події, де пошкоджений девʼятиповерховий будинок в наметі присутні працівники міської ради, які нададуть усі необхідні консультації. Також можна звертатися за телефоном (0332)281000 або +380505576768.

Відселення відбувається в гуртожиток. Або ж можна орендувати житло і міська рада компенсує вартість оренди житла з розрахунку до 14 000 гривень в місяць.



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