У Луцьку зросла кількість постраждалих через нічний обстріл





Про це розповіли



З пошкодженої 9-поверхівки працівники ДСНС та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин.



Раніше ж було відомо тільки про п'ятьох людей, які отримали травми.



Загиблих, на щастя, немає.



Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила



Армія рф застосувала по обласному центру Волині





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині повідомили про щонайменше 16 постраждалих мешканців міста після нічного масованого обстрілу.Про це розповіли рятувальники З пошкодженої 9-поверхівки працівники ДСНС та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин.Раніше ж було відомо тільки про п'ятьох людей, які отримали травми.Загиблих, на щастя, немає.Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк . З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи.Армія рф застосувала по обласному центру Волині БпЛА та ракети . Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, транспортні засоби, комерційні об’єкти.

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