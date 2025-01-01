У Луцьку зросла кількість постраждалих через нічний обстріл

У Луцьку зросла кількість постраждалих через нічний обстріл
В обласному центрі Волині повідомили про щонайменше 16 постраждалих мешканців міста після нічного масованого обстрілу.

Про це розповіли рятувальники.

З пошкодженої 9-поверхівки працівники ДСНС та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин.

Раніше ж було відомо тільки про п'ятьох людей, які отримали травми.

Загиблих, на щастя, немає.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи.

Армія рф застосувала по обласному центру Волині БпЛА та ракети. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, транспортні засоби, комерційні об’єкти.


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