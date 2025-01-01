Українська ППО знешкодила 406 повітряних загроз, — Генштаб





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



- 407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське — ТОТ Криму;



- 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – рф;



- 36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;



- 2 крилатими ракетами Іскандер-К із району Джанкой ТОТ Криму;



- 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.



"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — зазначають у дописі.



За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни:



- 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;



- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені);



- 30 крилатих ракет Х-101;



- 2 крилаті ракети Іскандер-К.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 6 червня противник атакував 452-ма засобами повітряного нападу.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- 407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське — ТОТ Криму;- 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – рф;- 36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;- 2 крилатими ракетами Іскандер-К із району Джанкой ТОТ Криму;- 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря."Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — зазначають у дописі.За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни:- 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені);- 30 крилатих ракет Х-101;- 2 крилаті ракети Іскандер-К.

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