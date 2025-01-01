Українська ППО знешкодила 406 повітряних загроз, — Генштаб

Українська ППО знешкодила 406 повітряних загроз, — Генштаб
У ніч на 6 червня противник атакував 452-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

- 407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське — ТОТ Криму;

- 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – рф;

- 36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;

- 2 крилатими ракетами Іскандер-К із району Джанкой ТОТ Криму;

- 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — зазначають у дописі.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни:

- 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені);

- 30 крилатих ракет Х-101;

- 2 крилаті ракети Іскандер-К.

Українська ППО знешкодила 406 повітряних загроз, — Генштаб

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