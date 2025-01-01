У Луцьку для транспорту повністю перекрили дві вулиці: які саме?
Сьогодні, 14:20
Станом на 14:00 6 червня в Луцьку патрульні повністю перекрили рух для приватного та громадського транспорту на вулицях Ківерцівській та Стрілецькій.
Про пише Суспільне, посилаючись на слова речниці обласного управління патрульної поліції Анастасії Кідрук.
Це пов'язано з роботою спецслужб із ліквідації наслідків російського обстрілу.
Рух на частині вулиці Авіаторів, котра була перекрита від ранку, наразі відновили. На місцях працюють рятувальники, слідчо-оперативні групи.
Коли саме відновлять рух на вулицях Ківерцівській та Стрілецькій, додала Анастасія Кідрук, наразі невідомо. Водіїв просять обирати інші шляхи для доїзду.
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Про пише Суспільне, посилаючись на слова речниці обласного управління патрульної поліції Анастасії Кідрук.
Це пов'язано з роботою спецслужб із ліквідації наслідків російського обстрілу.
Рух на частині вулиці Авіаторів, котра була перекрита від ранку, наразі відновили. На місцях працюють рятувальники, слідчо-оперативні групи.
Коли саме відновлять рух на вулицях Ківерцівській та Стрілецькій, додала Анастасія Кідрук, наразі невідомо. Водіїв просять обирати інші шляхи для доїзду.
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