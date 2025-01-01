У Луцьку для транспорту повністю перекрили дві вулиці: які саме?





Про пише Анастасії Кідрук.



Це пов'язано з роботою спецслужб із ліквідації наслідків російського обстрілу.



Рух на частині вулиці Авіаторів, котра була перекрита від ранку, наразі відновили. На місцях працюють рятувальники, слідчо-оперативні групи.



Коли саме відновлять рух на вулицях Ківерцівській та Стрілецькій, додала Анастасія Кідрук, наразі невідомо. Водіїв просять обирати інші шляхи для доїзду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 14:00 6 червня в Луцьку патрульні повністю перекрили рух для приватного та громадського транспорту на вулицях Ківерцівській та Стрілецькій.Про пише Суспільне , посилаючись на слова речниці обласного управління патрульної поліціїЦе пов'язано з роботою спецслужб із ліквідації наслідків російського обстрілу.Рух на частині вулиці Авіаторів, котра була перекрита від ранку, наразі відновили. На місцях працюють рятувальники, слідчо-оперативні групи.Коли саме відновлять рух на вулицях Ківерцівській та Стрілецькій, додала Анастасія Кідрук, наразі невідомо. Водіїв просять обирати інші шляхи для доїзду.

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