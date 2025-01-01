Ударна хвиля вибила близько 2000 вікон в домівках лучан





Про це стало відомо під час термінового засідання регіональної ТЕБ та НС за участі керівників будівельних організацій та підприємств, Іван Рудницький.



Водночас, триває збір даних осіб, які постраждали та потребують житла. Фінансові ресурси на відновлення будуть виділені з бюджету Луцької міськради, також долучиться обласний бюджет. Тимчасове відселення людей відбувається в гуртожиток. Можна орендувати житло і міська рада компенсує вартість оренди житла з розрахунку до 14 000 грн в місяць.



"Спільно з Луцьким міським головою відвідали об’єкти, що зазнали найбільше руйнувань, поспілкувались з людьми, аби розповісти як будемо діяти найближчим часом. Окрім цього, на місці працюють фахівці міськради, які надають усі необхідні консультації", — зазначив Рудницький.



Розбір завалів триває, ведуться аварійно-рятувальні роботи. Станом на зараз постраждало щонайменше 16 осіб.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку необхідно замінити близько 2000 тисяч вікон після нічної атаки на місто. Наразі людям допоможуть закрити вікна тимчасовим матеріалом для захисту від дощу.Про це стало відомо під час термінового засідання регіональної ТЕБ та НС за участі керівників будівельних організацій та підприємств, повідомляє голова Волинської ОДАВодночас, триває збір даних осіб, які постраждали та потребують житла. Фінансові ресурси на відновлення будуть виділені з бюджету Луцької міськради, також долучиться обласний бюджет. Тимчасове відселення людей відбувається в гуртожиток. Можна орендувати житло і міська рада компенсує вартість оренди житла з розрахунку до 14 000 грн в місяць."Спільно з Луцьким міським головою відвідали об’єкти, що зазнали найбільше руйнувань, поспілкувались з людьми, аби розповісти як будемо діяти найближчим часом. Окрім цього, на місці працюють фахівці міськради, які надають усі необхідні консультації", — зазначив Рудницький.Розбір завалів триває, ведуться аварійно-рятувальні роботи. Станом на зараз постраждало щонайменше 16 осіб.

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