Лучани масово повідомляють про втечу домашніх тварин після нічних вибухів
Сьогодні, 14:15
Після потужних вибухів, що пролунали в Луцьку вночі 6 червня, мешканці міста масово повідомляють про зникнення своїх домашніх тварин.
Налякані гучними звуками коти й собаки вибігли з домівок і досі не повернулися.
Водночас у соцмережах з'являються історії і зворотного характеру — до деяких лучан прибилися чужі перелякані чотирилапі, які шукають прихистку.
Люди активно публікують фото своїх зниклих і знайдених улюбленців, закликаючи небайдужих допомогти в пошуках.
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Налякані гучними звуками коти й собаки вибігли з домівок і досі не повернулися.
Водночас у соцмережах з'являються історії і зворотного характеру — до деяких лучан прибилися чужі перелякані чотирилапі, які шукають прихистку.
Люди активно публікують фото своїх зниклих і знайдених улюбленців, закликаючи небайдужих допомогти в пошуках.
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