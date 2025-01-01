Лучани масово повідомляють про втечу домашніх тварин після нічних вибухів

Лучани масово повідомляють про втечу домашніх тварин після нічних вибухів
Після потужних вибухів, що пролунали в Луцьку вночі 6 червня, мешканці міста масово повідомляють про зникнення своїх домашніх тварин.

Налякані гучними звуками коти й собаки вибігли з домівок і досі не повернулися.

Водночас у соцмережах з'являються історії і зворотного характеру — до деяких лучан прибилися чужі перелякані чотирилапі, які шукають прихистку.

Люди активно публікують фото своїх зниклих і знайдених улюбленців, закликаючи небайдужих допомогти в пошуках.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ударна хвиля вибила близько 2000 вікон в домівках лучан
Сьогодні, 14:30
У Луцьку для транспорту повністю перекрили дві вулиці: які саме?
Сьогодні, 14:20
Лучани масово повідомляють про втечу домашніх тварин після нічних вибухів
Сьогодні, 14:15
Українська ППО знешкодила 406 повітряних загроз, — Генштаб
Сьогодні, 14:03
Захисники «дякують» оркам за обстріл Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ударна хвиля вибила близько 2000 вікон в домівках лучан
Сьогодні, 14:30
 0
У Луцьку для транспорту повністю перекрили дві вулиці: які саме?
Сьогодні, 14:20
 0
Лучани масово повідомляють про втечу домашніх тварин після нічних вибухів
Сьогодні, 14:15
 0
Українська ППО знешкодила 406 повітряних загроз, — Генштаб
Сьогодні, 14:03
 0
Захисники «дякують» оркам за обстріл Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 13:33
 0
Медіа
відео
1/8