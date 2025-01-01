Лучани масово повідомляють про втечу домашніх тварин після нічних вибухів





Налякані гучними звуками коти й собаки вибігли з домівок і досі не повернулися.



Водночас у соцмережах з'являються історії і зворотного характеру — до деяких лучан прибилися чужі перелякані чотирилапі, які шукають прихистку.



Люди активно публікують фото своїх зниклих і знайдених улюбленців, закликаючи небайдужих допомогти в пошуках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після потужних вибухів, що пролунали в Луцьку вночі 6 червня, мешканці міста масово повідомляють про зникнення своїх домашніх тварин.Налякані гучними звуками коти й собаки вибігли з домівок і досі не повернулися.Водночас у соцмережах з'являються історії і зворотного характеру — до деяких лучан прибилися чужі перелякані чотирилапі, які шукають прихистку.Люди активно публікують фото своїх зниклих і знайдених улюбленців, закликаючи небайдужих допомогти в пошуках.

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