Захисники «дякують» оркам за обстріл Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 13:33
Воїни 3-ї десантно-штурмової бригади 82-ї окремої механізованої бригади передали «вітання» російським окупантам за атаку на Луцьк.
Відео журналістам ВолиньPost надав боєць з позивним «Волинь».
На кадрах видно, як один з воїнів перед запуском снаряду голосно вигукує: «За Луцьк!».
На самих боєприпасах зроблені написи: «За Луцьк! ЗДШБ Волинь» — символічна відповідь на ранкову атаку РФ.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Луцьк. Від 03:00 до 05:00 у місті постійно працювала ППО, було чути потужні вибухи.
Окупанти застосували ракети та дрони-камікадзе типу Shahed, унаслідок чого пошкоджено багатоповерхові й приватні будинки, транспорт, комерційні об’єкти. Відомо про щонайменше 15 постраждалих.
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Відео журналістам ВолиньPost надав боєць з позивним «Волинь».
На кадрах видно, як один з воїнів перед запуском снаряду голосно вигукує: «За Луцьк!».
На самих боєприпасах зроблені написи: «За Луцьк! ЗДШБ Волинь» — символічна відповідь на ранкову атаку РФ.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Луцьк. Від 03:00 до 05:00 у місті постійно працювала ППО, було чути потужні вибухи.
Окупанти застосували ракети та дрони-камікадзе типу Shahed, унаслідок чого пошкоджено багатоповерхові й приватні будинки, транспорт, комерційні об’єкти. Відомо про щонайменше 15 постраждалих.
ВІДЕО ДИВІТЬСЯ У НАШОМУ ТЕЛЕГРАМІ
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