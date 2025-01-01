Захисники «дякують» оркам за обстріл Луцька. ВІДЕО

Захисники «дякують» оркам за обстріл Луцька. ВІДЕО
Воїни 3-ї десантно-штурмової бригади 82-ї окремої механізованої бригади передали «вітання» російським окупантам за атаку на Луцьк.

Відео журналістам ВолиньPost надав боєць з позивним «Волинь».

На кадрах видно, як один з воїнів перед запуском снаряду голосно вигукує: «За Луцьк!».

На самих боєприпасах зроблені написи: «За Луцьк! ЗДШБ Волинь» — символічна відповідь на ранкову атаку РФ.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Луцьк. Від 03:00 до 05:00 у місті постійно працювала ППО, було чути потужні вибухи.

Окупанти застосували ракети та дрони-камікадзе типу Shahed, унаслідок чого пошкоджено багатоповерхові й приватні будинки, транспорт, комерційні об’єкти. Відомо про щонайменше 15 постраждалих.

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Захисники «дякують» оркам за обстріл Луцька. ВІДЕО

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