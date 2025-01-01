Під час нічної тривоги в лучанки стався інсульт просто в укритті
Сьогодні, 16:00
Серед постраждалих внаслідок нічного обстрілу Луцька — жінка, яка пережила інсульт просто в укритті, куди спустилася під час повітряної тривоги. Звідти постраждалу і госпіталізували медики швидкої.
Про це повідомила директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич, пише Суспільне.
За її словами, усього до медзакладу доправили дев’ятьох людей, із них п’ятеро перебувають під наглядом лікарів. Один пацієнт знаходиться у відділенні ургентної хірургії з уламковим пораненням. Троє — у травматології з переломами та різаними ранами. Ще одна — та сама жінка з інсультом, що трапився під час обстрілу.
Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.
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Про це повідомила директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич, пише Суспільне.
За її словами, усього до медзакладу доправили дев’ятьох людей, із них п’ятеро перебувають під наглядом лікарів. Один пацієнт знаходиться у відділенні ургентної хірургії з уламковим пораненням. Троє — у травматології з переломами та різаними ранами. Ще одна — та сама жінка з інсультом, що трапився під час обстрілу.
Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.
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