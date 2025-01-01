Під час нічної тривоги в лучанки стався інсульт просто в укритті

Серед постраждалих внаслідок нічного обстрілу Луцька — жінка, яка пережила інсульт просто в укритті, куди спустилася під час повітряної тривоги. Звідти постраждалу і госпіталізували медики швидкої.Про це повідомила директорка Луцької міської клінічної лікарні, пише Суспільне.За її словами, усього до медзакладу доправили дев’ятьох людей, із них п’ятеро перебувають під наглядом лікарів. Один пацієнт знаходиться у відділенні ургентної хірургії з уламковим пораненням. Троє — у травматології з переломами та різаними ранами. Ще одна — та сама жінка з інсультом, що трапився під час обстрілу.Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.