Під час повітряної тривоги у Волинському перинатальному центрі народилося двоє малюків

Двоє малюків народилося у Волинському обласному перинатальному центрі під час повітряної тривоги. Ніч була важкою для Луцька, але водночас і щасливою для двох волинських сімей.Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.В сім’їтаіз Гіркої Полонки Луцького району народилася восьма дитина. Хлопчик вагою 3610 г та зростом 55 см з’явився на світ о 4:28 Пані Олена розповіла: коли народжувала сина, у Луцьку було дуже гучно, але, каже, була сконцентрована на пологах.«Ми приймаємо своїх діток як благословення Боже і вони є такими для нас», — сказала породілля., яка народила дівчинкуо 5:05, дорогою до перинатального центру бачила, як Луцьк атакують ворожі БПЛА. Жінка приїхали на пологи із села Павловичі Володимирського району разом із чоловікомДівчинка народилася із вагою 2950 г та зростом 52 см. Вдома на сестричку чекає старша донечка подружжя, Аделіна.«Старшу донечку я народила за 2 місяці до початку повномасштабного вторгнення росії, тоді лише завершувалася пандемія коронавірусу. Молодша доня народилася під час повітряної атаки. Боляче, що наші діти потерпають від війни, але віримо у краще», — каже пані Любов.Під час повітряної атаки вночі 6 червня у перинатальному центрі працювали лікарі акушер-гінекологита, неонатологиня, лікарка-інтерн, а також акушеркита