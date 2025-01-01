Під час повітряної тривоги у Волинському перинатальному центрі народилося двоє малюків
Сьогодні, 17:10
Двоє малюків народилося у Волинському обласному перинатальному центрі під час повітряної тривоги. Ніч була важкою для Луцька, але водночас і щасливою для двох волинських сімей.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
В сім’ї Олени та Павла Дацюків із Гіркої Полонки Луцького району народилася восьма дитина. Хлопчик вагою 3610 г та зростом 55 см з’явився на світ о 4:28 Пані Олена розповіла: коли народжувала сина, у Луцьку було дуже гучно, але, каже, була сконцентрована на пологах.
«Ми приймаємо своїх діток як благословення Боже і вони є такими для нас», — сказала породілля.
Любов Харчук, яка народила дівчинку Евеліну о 5:05, дорогою до перинатального центру бачила, як Луцьк атакують ворожі БПЛА. Жінка приїхали на пологи із села Павловичі Володимирського району разом із чоловіком Іваном.
Дівчинка народилася із вагою 2950 г та зростом 52 см. Вдома на сестричку чекає старша донечка подружжя, Аделіна.
«Старшу донечку я народила за 2 місяці до початку повномасштабного вторгнення росії, тоді лише завершувалася пандемія коронавірусу. Молодша доня народилася під час повітряної атаки. Боляче, що наші діти потерпають від війни, але віримо у краще», — каже пані Любов.
Під час повітряної атаки вночі 6 червня у перинатальному центрі працювали лікарі акушер-гінекологи Ігор Федосюк та Вадим Ліщук, неонатологиня Жанна Мартинюк, лікарка-інтерн Ольга Гуменюк, а також акушерки Ірина Загоруйко та Руслана Кот.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
В сім’ї Олени та Павла Дацюків із Гіркої Полонки Луцького району народилася восьма дитина. Хлопчик вагою 3610 г та зростом 55 см з’явився на світ о 4:28 Пані Олена розповіла: коли народжувала сина, у Луцьку було дуже гучно, але, каже, була сконцентрована на пологах.
«Ми приймаємо своїх діток як благословення Боже і вони є такими для нас», — сказала породілля.
Любов Харчук, яка народила дівчинку Евеліну о 5:05, дорогою до перинатального центру бачила, як Луцьк атакують ворожі БПЛА. Жінка приїхали на пологи із села Павловичі Володимирського району разом із чоловіком Іваном.
Дівчинка народилася із вагою 2950 г та зростом 52 см. Вдома на сестричку чекає старша донечка подружжя, Аделіна.
«Старшу донечку я народила за 2 місяці до початку повномасштабного вторгнення росії, тоді лише завершувалася пандемія коронавірусу. Молодша доня народилася під час повітряної атаки. Боляче, що наші діти потерпають від війни, але віримо у краще», — каже пані Любов.
Під час повітряної атаки вночі 6 червня у перинатальному центрі працювали лікарі акушер-гінекологи Ігор Федосюк та Вадим Ліщук, неонатологиня Жанна Мартинюк, лікарка-інтерн Ольга Гуменюк, а також акушерки Ірина Загоруйко та Руслана Кот.
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