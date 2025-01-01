Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
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