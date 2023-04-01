На Волині рибоохоронний патруль затримав браконьєра з уловом на понад 500 тис. грн

На Волині рибоохоронний патруль затримав браконьєра з уловом на понад 500 тис. грн
У четвер, 5 червня, правоохоронці викрили біля водойми у Ковельському районі чоловіка, який ловив рибу у період нерестової заборони. Збитки від його дій оцінюють у понад 500 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

За даними інспекторів, порушник виловив сітками понад 200 рибин на території гідрологічного заказника місцевого значення «Оріхівський» Самарівської громади. За попередніми підрахунками, загальна сума завданих збитків складає понад 521 тис. грн.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала злочин і відкрила кримінальне провадження за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, точний розмір якого встановить суд.



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Теги: Риба, заборона
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