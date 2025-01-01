На 7 років увʼязнили мешканку Луцька, яка підробила документи для виїзду за кордон 142 чоловікам призовного віку





Про це повідомляє



За матеріалами справи, спільник обвинуваченої у Telegram підшукував клієнтів і пропонував їм допомогу в виїзді за кордон. Вартість послуги становила від 2 700 до 3 000 доларів США.



Жінка підробляла свідоцтва про народження дітей на території Німеччини та Румунії. Це давало підстави для безперешкодного перетину державного кордону України у воєнний час як багатодітному батьку. Також чоловіки виїздили за кордон за підробленими документами про навчання у Вроцлавському університеті Польщі.



Слідство встановило 142 чоловіків, для яких були виготовлені такі документи в період із кінця червня до середини листопада 2022 року. Майже всі клієнти успішно виїхали кордон. Двох чоловіків затримали на кордоні і вилучили документи. Ще одному клієнтові обвинувачена не встигла відправити документи, оскільки її діяльність 14 листопада 2022 року була викрита.



У судовому засіданні жінка визнала повністю вину в підробці документів, але не погоджувалася, що сприяла чоловікам у незаконному перетині кордону. Розповіла, що знайомий запропонував їй роботу — виготовляти та відправляти документи за 250 гривень. Він скидав їй шаблони документів у Telegram, а поштою прислав принтер та печатки для роботи. Переважно це були документи про народження дітей за межами України на польській, румунській мовах із перекладами. Вона лише роздруковувала документи, ставила підписи, печатки і відправляла їх отримувачам. Після кожного відправлення отримувала по 250 гривень за один пакет документів. Жінка запевняла, що не усвідомлювала для чого потрібні були ці документи, не знала, що завдяки їм можна було виїхати за кордон, хоча знала, що в Україні запроваджено режим воєнного стану. Пізніше додала, що роботодавець розповідав їй, що ці документи необхідні для волонтерів.



У помешканні обвинуваченої знайшли 26 печаток — «Берлін», «Університет», «Посольство України у Французькій республіці», «Посольство України у Великобританії», «Посольство України в Румунії», «Посольство України у Федеративній республіці Німеччина», печатки різних нотаріусів, печатку червоного кольору з гербом «печатка Міністерства оборони України».



Серед доказів є протоколи негласних слідчих дій, якими зафіксовано спілкування обвинуваченої і ще трьох фігурантів цієї справи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.



Підсудна неодружена, має вищу освіту. Коли їй обирали запобіжний захід, то вона ніде не працювала і не мала стабільних доходів. За останніми даними вона влаштувалася продавцем до фізособи-підприємця.



Суд визнав обвинувачення доведеним і призначив жінці покарання у виді 7 років і 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав громадянку винною у сприянні у незаконному переправленні через державний кордон України і підробленні документів.Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 3 червня.За матеріалами справи, спільник обвинуваченої у Telegram підшукував клієнтів і пропонував їм допомогу в виїзді за кордон. Вартість послуги становила від 2 700 до 3 000 доларів США.Жінка підробляла свідоцтва про народження дітей на території Німеччини та Румунії. Це давало підстави для безперешкодного перетину державного кордону України у воєнний час як багатодітному батьку. Також чоловіки виїздили за кордон за підробленими документами про навчання у Вроцлавському університеті Польщі.Слідство встановило 142 чоловіків, для яких були виготовлені такі документи в період із кінця червня до середини листопада 2022 року. Майже всі клієнти успішно виїхали кордон. Двох чоловіків затримали на кордоні і вилучили документи. Ще одному клієнтові обвинувачена не встигла відправити документи, оскільки її діяльність 14 листопада 2022 року була викрита.У судовому засіданні жінка визнала повністю вину в підробці документів, але не погоджувалася, що сприяла чоловікам у незаконному перетині кордону. Розповіла, що знайомий запропонував їй роботу — виготовляти та відправляти документи за 250 гривень. Він скидав їй шаблони документів у Telegram, а поштою прислав принтер та печатки для роботи. Переважно це були документи про народження дітей за межами України на польській, румунській мовах із перекладами. Вона лише роздруковувала документи, ставила підписи, печатки і відправляла їх отримувачам. Після кожного відправлення отримувала по 250 гривень за один пакет документів. Жінка запевняла, що не усвідомлювала для чого потрібні були ці документи, не знала, що завдяки їм можна було виїхати за кордон, хоча знала, що в Україні запроваджено режим воєнного стану. Пізніше додала, що роботодавець розповідав їй, що ці документи необхідні для волонтерів.У помешканні обвинуваченої знайшли 26 печаток — «Берлін», «Університет», «Посольство України у Французькій республіці», «Посольство України у Великобританії», «Посольство України в Румунії», «Посольство України у Федеративній республіці Німеччина», печатки різних нотаріусів, печатку червоного кольору з гербом «печатка Міністерства оборони України».Серед доказів є протоколи негласних слідчих дій, якими зафіксовано спілкування обвинуваченої і ще трьох фігурантів цієї справи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.Підсудна неодружена, має вищу освіту. Коли їй обирали запобіжний захід, то вона ніде не працювала і не мала стабільних доходів. За останніми даними вона влаштувалася продавцем до фізособи-підприємця.Суд визнав обвинувачення доведеним і призначив жінці покарання у виді 7 років і 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію