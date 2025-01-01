Ціни не перестають дивувати: скільки коштує черешня на Волині
06 червня, 22:43
На початку червня на прилавках магазинів з’явилася перша черешня. Проте через весняні заморозки та обмежену пропозицію ціна на ягоду виявилася досить високою – близько 500 гривень за кілограм.
Про це пише «Нова доба».
Цьогорічні погодні умови негативно вплинули на врожайність черешні, що призвело до зростання цін. За даними оптового ринку «Шувар», середня вартість черешні в Україні коливається від 100 до 140 гривень за кілограм. Проте в роздрібних мережах ціни можуть бути значно вищими.
Зокрема, у супермаркетах «Сільпо» ціна на черешню становить 189 гривень за кілограм, а відбірна ягода із Закарпаття – 329 гривень за кілограм. На ринках Києва за українську відбірну черешню просять до 500 гривень за кілограм, а за імпортну з Греції – до 1200 гривень.
Водночас у соцмережах люди діляться світлинами із приголомшливими цінами з супермаркетів. Зокрема, в місцевому телеграм-каналі оприлюднили вартість черешні в одному з магазинів Володимира – за невеликий лоток аж 347 гривень!
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Про це пише «Нова доба».
Цьогорічні погодні умови негативно вплинули на врожайність черешні, що призвело до зростання цін. За даними оптового ринку «Шувар», середня вартість черешні в Україні коливається від 100 до 140 гривень за кілограм. Проте в роздрібних мережах ціни можуть бути значно вищими.
Зокрема, у супермаркетах «Сільпо» ціна на черешню становить 189 гривень за кілограм, а відбірна ягода із Закарпаття – 329 гривень за кілограм. На ринках Києва за українську відбірну черешню просять до 500 гривень за кілограм, а за імпортну з Греції – до 1200 гривень.
Водночас у соцмережах люди діляться світлинами із приголомшливими цінами з супермаркетів. Зокрема, в місцевому телеграм-каналі оприлюднили вартість черешні в одному з магазинів Володимира – за невеликий лоток аж 347 гривень!
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