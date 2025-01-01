Ціни не перестають дивувати: скільки коштує черешня на Волині





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Цьогорічні погодні умови негативно вплинули на врожайність черешні, що призвело до зростання цін. За даними оптового ринку «Шувар», середня вартість черешні в Україні коливається від 100 до 140 гривень за кілограм. Проте в роздрібних мережах ціни можуть бути значно вищими.



Зокрема, у супермаркетах «Сільпо» ціна на черешню становить 189 гривень за кілограм, а відбірна ягода із Закарпаття – 329 гривень за кілограм. На ринках Києва за українську відбірну черешню просять до 500 гривень за кілограм, а за імпортну з Греції – до 1200 гривень.



Водночас у соцмережах люди діляться світлинами із приголомшливими цінами з супермаркетів. Зокрема, в місцевому телеграм-каналі оприлюднили вартість черешні в одному з магазинів Володимира – за невеликий лоток аж 347 гривень!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку червня на прилавках магазинів з’явилася перша черешня. Проте через весняні заморозки та обмежену пропозицію ціна на ягоду виявилася досить високою – близько 500 гривень за кілограм.Про це пише «Нова доба» Цьогорічні погодні умови негативно вплинули на врожайність черешні, що призвело до зростання цін. За даними оптового ринку «Шувар», середня вартість черешні в Україні коливається від 100 до 140 гривень за кілограм. Проте в роздрібних мережах ціни можуть бути значно вищими.Зокрема, у супермаркетах «Сільпо» ціна на черешню становить 189 гривень за кілограм, а відбірна ягода із Закарпаття – 329 гривень за кілограм. На ринках Києва за українську відбірну черешню просять до 500 гривень за кілограм, а за імпортну з Греції – до 1200 гривень.Водночас у соцмережах люди діляться світлинами із приголомшливими цінами з супермаркетів. Зокрема, в місцевому телеграм-каналі оприлюднили вартість черешні в одному з магазинів Володимира – за невеликий лоток аж 347 гривень!

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