На Волині побільшало звернень через укуси кліщів





Про це повідомили у Володимирському ТМО.



Періоди активності кліщів в Україні:



Квітень – червень



Серпень – вересень



Найбільшу небезпеку становить кліщовий бореліоз (хвороба Лайма) — інфекційне захворювання, яке передається через укуси інфікованих кліщів.



Пам’ятайте: чим довше кліщ залишається на шкірі, тим вища ймовірність інфікування. Тому видаляти кліща слід якнайшвидше!



Раннє виявлення симптомів = своєчасне лікування!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У перший місяць літа до лікарів Володимирського ТМО все частіше звертаються пацієнти з укусами кліщів.Про це повідомили у Володимирському ТМО.Періоди активності кліщів в Україні:Квітень – червеньСерпень – вересеньНайбільшу небезпеку становить кліщовий бореліоз (хвороба Лайма) — інфекційне захворювання, яке передається через укуси інфікованих кліщів.Пам’ятайте: чим довше кліщ залишається на шкірі, тим вища ймовірність інфікування. Тому видаляти кліща слід якнайшвидше!Раннє виявлення симптомів = своєчасне лікування!

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