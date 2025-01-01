На Волині побільшало звернень через укуси кліщів

На Волині побільшало звернень через укуси кліщів
У перший місяць літа до лікарів Володимирського ТМО все частіше звертаються пацієнти з укусами кліщів.

Про це повідомили у Володимирському ТМО.

Періоди активності кліщів в Україні:

Квітень – червень

Серпень – вересень

Найбільшу небезпеку становить кліщовий бореліоз (хвороба Лайма) — інфекційне захворювання, яке передається через укуси інфікованих кліщів.

Пам’ятайте: чим довше кліщ залишається на шкірі, тим вища ймовірність інфікування. Тому видаляти кліща слід якнайшвидше!

Раннє виявлення симптомів = своєчасне лікування!

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Теги: кліщ, атака
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