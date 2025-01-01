На Волині побільшало звернень через укуси кліщів
Сьогодні, 21:45
У перший місяць літа до лікарів Володимирського ТМО все частіше звертаються пацієнти з укусами кліщів.
Про це повідомили у Володимирському ТМО.
Періоди активності кліщів в Україні:
Квітень – червень
Серпень – вересень
Найбільшу небезпеку становить кліщовий бореліоз (хвороба Лайма) — інфекційне захворювання, яке передається через укуси інфікованих кліщів.
Пам’ятайте: чим довше кліщ залишається на шкірі, тим вища ймовірність інфікування. Тому видаляти кліща слід якнайшвидше!
Раннє виявлення симптомів = своєчасне лікування!
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Про це повідомили у Володимирському ТМО.
Періоди активності кліщів в Україні:
Квітень – червень
Серпень – вересень
Найбільшу небезпеку становить кліщовий бореліоз (хвороба Лайма) — інфекційне захворювання, яке передається через укуси інфікованих кліщів.
Пам’ятайте: чим довше кліщ залишається на шкірі, тим вища ймовірність інфікування. Тому видаляти кліща слід якнайшвидше!
Раннє виявлення симптомів = своєчасне лікування!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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