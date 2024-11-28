У Луцьку посилять патрулювання після нічного удару: у чому причина

У Луцьку посилять патрулювання після нічного удару: у чому причина
Українські правоохоронці посилять патрулювання Луцька. Мешканці пошкоджених через удар росіян будинків переживають за своє майно.

Про це повідомляє голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький в Telegram.

Рудницький розповів, що провів засідання Ради оборони Волинської області. Насамперед обговорювали питання безпеки та правопорядку.

"У постраждалих районах міста люди турбуються за збереження особистого майна в будинках, що зазнали руйнувань. Тому дав доручення керівникам силових структур посилити патрулювання, особливо в нічний час", - уточнив глава ОВА.

Він також наголосив на необхідності дотримання режиму інформаційної тиші.

"Публікація фото або відео роботи сил ППО, місць влучень або уламків може зіграти на руку ворогові. Закликаю жителів області бути відповідальними і не поширювати такі матеріали", - пояснив Рудницький.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Однією з цілей ворога став Луцьк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: атака, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку посилять патрулювання після нічного удару: у чому причина
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
Сьогодні, 20:00
СБУ затримала агентів фсб, які готували теракти у Дніпрі та на Львівщині
Сьогодні, 19:45
Фото в деталях: показали наслідки руйнувань після прильотів у Луцьку
Сьогодні, 18:30
Росія випустила по Україні понад 400 шахедів та більше 40 ракет, — Зеленський
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
У Луцьку знову пролунали вибухи: подробиці У Луцьку знову пролунали вибухи: подробиці
28 листопада, 2024, 20:01
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
Сьогодні, 20:00
6 червня на Волині: гортаючи календар 6 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку відкрили пляжний сезон. ФОТО, ВІДЕО У Луцьку відкрили пляжний сезон. ФОТО, ВІДЕО
05 червня, 22:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку посилять патрулювання після нічного удару: у чому причина
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
Сьогодні, 20:00
 0
СБУ затримала агентів фсб, які готували теракти у Дніпрі та на Львівщині
Сьогодні, 19:45
 0
Фото в деталях: показали наслідки руйнувань після прильотів у Луцьку
Сьогодні, 18:30
 0
Росія випустила по Україні понад 400 шахедів та більше 40 ракет, — Зеленський
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8