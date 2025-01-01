7 червня на Волині: гортаючи календар

День народження 7 червня відзначають головний спеціаліст відділу інформаційної роботи Луцької міської ради(на фото), громадський діяч, депутат Луцької міської радиВітаємо їх, а також усіх, у кого 7 червня день ангела, – чоловіки з ім'ям Іван.Бажаємо іменникам здоров'я, достатку й успіхів у праці.7 червня 1946 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Седлищенський район Волинської області було перейменовано на Старовижівський з центром у селищі Стара Вижівка.7 червня 2011 року в містечку Устилуг Володимир-Волинського району освятили новозбудований храм Вознесіння Господнього.7 червня перед великим святом Трійці православні віряни відзначають Троїцьку батьківську суботу - особливий день для молитви та поминання померлих.