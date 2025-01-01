7 червня на Волині: гортаючи календар

7 червня на Волині: гортаючи календар
День народження 7 червня відзначають головний спеціаліст відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Ярослав Кухаренко (на фото), громадський діяч Андрій Хведчак, депутат Луцької міської ради Юрій Безпятко.

Вітаємо їх, а також усіх, у кого 7 червня день ангела, – чоловіки з ім'ям Іван.

Бажаємо іменникам здоров'я, достатку й успіхів у праці.

7 червня 1946 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Седлищенський район Волинської області було перейменовано на Старовижівський з центром у селищі Стара Вижівка.

7 червня 2011 року в містечку Устилуг Володимир-Волинського району освятили новозбудований храм Вознесіння Господнього.

7 червня перед великим святом Трійці православні віряни відзначають Троїцьку батьківську суботу - особливий день для молитви та поминання померлих.

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Теги: день народження, свята, іменини
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