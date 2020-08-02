Як змінилися зарплати в Україні: хто заробляє найбільше і найменше

У першому кварталі 2025 року середня зарплата в Україні зросла на 24%, порівняно із відповідним періодом минулого року.Такими є дані Державної служби статистики.За офіційною інформацією, середня зарплата сягнула показника 23 460 грн.Минулого року вона становила 21 473 грн, тобто за рік збільшення становить майже 2 тисячі грн.У Держстаті також порівняли середні заробітні плати штатних працівників у різних сферах діяльності.Найнижчі середні зарплати отримують працівники галузі освіти (14 307 грн) та мистецтва (16 101 грн).Найбільше заробляють працівники у таких сферах:інформація і телекомунікації – 65 579 грн;фінансова і страхова діяльність – 50 289 грн;професійна, наукова та технічна діяльність – 30 868 грн;гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту та мотоциклів – 28 902 грн;держуправління й оборона – 28 184 грн.Раніше у Пенсійному фонді України повідомляли, що у березні середній розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка включається до розрахунку пенсії, становив 19 430 грн.