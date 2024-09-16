Черв'яки в черешні: чим вони небезпечні і як їх позбутися





Чому в черешні з'являються черв'яки



Вся справа у вишневій мусі — це невелика комаха (довжина тіла 3-5 мм), яка зимує в верхніх шарах ґрунту і з настанням тепла вибирається на поверхню в пошуках їжі. Їдять вони черешневий та вишневий сік, виділення вишневої попелиці. Після насичення комахи стають до відкладення яєць всередину черешні. Червиві плоди гниють і часто опадають на землю до достигання, передає



Що буде, якщо з'їсти черв'яка з черешні



Багато хто їсть черешню, не заглядаючи всередину. Інші викидають всі ягоди, які були пошкоджені шкідниками. Чому не варто їсти такі плоди? Якщо черв'як перебуває в черешні давно, ягода вже може почати гнити, тому існує шанс отруєння. Але червиві черешні можна вживати в їжу. З них готують компоти, варення тощо. Але перед цим їх потрібно очистити від шкідників.



Що робити, щоб не було черв'яків в черешні



Якщо ви зібрали урожай, а він виявився червивим, не поспішайте викидати ягоди. Позбутися черв'яків в черешні просто: потрібно замочити плоди в підсоленій воді, а потім добре промити під проточною водою. Для цього вам потрібно:



черешні;



сіль;



вода;



миска;



друшляк.



Покрокова інструкція, як позбутися черв'яків у черешні:



На 500 г черешні візьміть 1 літр води і 1 чайну ложку солі.



Переберіть ягоди, щоб не було гнилих, пом'ятих, також приберіть плодоніжки і листя. Промийте черешню під проточною водою.



Розмішайте воду кімнатної температури і сіль, опустіть всередину черешню, щоб рідина повністю її покривала.



Залишіть на пів години — і черв'яки самі повилазять з ягід.



Тепер залишилося лише знову промити черешню під проточною водою.



Коли і чим обробити черешню від черв'яків



Для боротьби з вишневою мухою навесні потрібно накрити землю довкола стовбурів черешень чорною плівкою. Так шкідники не вилетять з ґрунту.



Хімічними речовинами рекомендовано обробляти дерева в крайньому разі, якщо народні засоби не принесли бажаного ефекту. Обприскують черешні в період, коли мухи починають масово вилітати з землі. Якщо використовуєте народні засоби, потрібно повторити процедуру після дощів.



Найефективнішими засобами проти вишневої мухи вважаються:



господарське мило — налийте у миску 5 літрів води, додайте 2 чайні ложки господарського мила і 2 чайні ложки олії. Мило краще спочатку натерти на тертці. Розчин влийте в обприскувач і обробіть дерево. Повторіть через 3-5 днів;



відвар полину — наповніть відро водою приблизно наполовину, залийте водою і настоюйте мінімум день. Додайте 2 столові ложки рідкого мила і обприскайте черешню;



тютюн — 500 г настою тютюнового пилу (купити можна в садовому магазині) розведіть у 10 літрах води, додайте 3 столові ложки рідкого мила. Настоюйте 2 доби, а потім обробіть дерева;



хвоя — візьміть одну гілку сосни чи ялини, покладіть у каструлю з водою, доведіть до кипіння, а потім обробіть дерево.



Також застосовуються спеціальні пастки з клею. Вішати їх рекомендують вже на початку червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Черешня — смачна, солодка і корисна ягода. Але часто так буває, що в ній з'являються черв'яки. Коли і чим обробити черешню від черв'яків та що робити, якщо вони вже з'явилися в ягоді?Вся справа у вишневій мусі — це невелика комаха (довжина тіла 3-5 мм), яка зимує в верхніх шарах ґрунту і з настанням тепла вибирається на поверхню в пошуках їжі. Їдять вони черешневий та вишневий сік, виділення вишневої попелиці. Після насичення комахи стають до відкладення яєць всередину черешні. Червиві плоди гниють і часто опадають на землю до достигання, передає ТСН Багато хто їсть черешню, не заглядаючи всередину. Інші викидають всі ягоди, які були пошкоджені шкідниками. Чому не варто їсти такі плоди? Якщо черв'як перебуває в черешні давно, ягода вже може почати гнити, тому існує шанс отруєння. Але червиві черешні можна вживати в їжу. З них готують компоти, варення тощо. Але перед цим їх потрібно очистити від шкідників.Якщо ви зібрали урожай, а він виявився червивим, не поспішайте викидати ягоди. Позбутися черв'яків в черешні просто: потрібно замочити плоди в підсоленій воді, а потім добре промити під проточною водою. Для цього вам потрібно:черешні;сіль;вода;миска;друшляк.Покрокова інструкція, як позбутися черв'яків у черешні:На 500 г черешні візьміть 1 літр води і 1 чайну ложку солі.Переберіть ягоди, щоб не було гнилих, пом'ятих, також приберіть плодоніжки і листя. Промийте черешню під проточною водою.Розмішайте воду кімнатної температури і сіль, опустіть всередину черешню, щоб рідина повністю її покривала.Залишіть на пів години — і черв'яки самі повилазять з ягід.Тепер залишилося лише знову промити черешню під проточною водою.Для боротьби з вишневою мухою навесні потрібно накрити землю довкола стовбурів черешень чорною плівкою. Так шкідники не вилетять з ґрунту.Хімічними речовинами рекомендовано обробляти дерева в крайньому разі, якщо народні засоби не принесли бажаного ефекту. Обприскують черешні в період, коли мухи починають масово вилітати з землі. Якщо використовуєте народні засоби, потрібно повторити процедуру після дощів.господарське мило — налийте у миску 5 літрів води, додайте 2 чайні ложки господарського мила і 2 чайні ложки олії. Мило краще спочатку натерти на тертці. Розчин влийте в обприскувач і обробіть дерево. Повторіть через 3-5 днів;відвар полину — наповніть відро водою приблизно наполовину, залийте водою і настоюйте мінімум день. Додайте 2 столові ложки рідкого мила і обприскайте черешню;тютюн — 500 г настою тютюнового пилу (купити можна в садовому магазині) розведіть у 10 літрах води, додайте 3 столові ложки рідкого мила. Настоюйте 2 доби, а потім обробіть дерева;хвоя — візьміть одну гілку сосни чи ялини, покладіть у каструлю з водою, доведіть до кипіння, а потім обробіть дерево.Також застосовуються спеціальні пастки з клею. Вішати їх рекомендують вже на початку червня.

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