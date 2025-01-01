Трамп хоче позбутися автомобіля Tesla, який він купив у Маска

Трамп хоче позбутися автомобіля Tesla, який він купив у Маска
Президент США Дональд Трамп планує позбутися автомобіля Tesla, який він придбав у березні цього року у свого колишнього соратника Ілона Маска на знак підтримки його бізнесу.

Про це повідомляють ABC News і CNN з посиланням на посадовців Білого дому.

Червоний автомобіль, який у присутності журналістів Ілон Маск демонстрував американському президентові, тепер можуть продати або, можливо, подарувати.

У березні Трамп влаштував шоу, розглядаючи моделі Tesla біля Білого дому, коли компанія Маска зазнала збитків через негативну реакцію на діяльність бізнесмена в адміністрації президента США.

Згодом Дональд Трамп дозволяв деяким своїм молодшим співробітникам користуватися цим автомобілем.

У четвер, коли Маск і Трамп обмінялися гострими випадами один проти одного в соцмережах, Tesla ще була припаркована просто на Вест-Екзекьютив-авеню (закрита вулиця, яка слугує паркованням для Білого дому).

У п’ятницю вранці, під час телефонної розмови з ABC News Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у зустрічі та розмові з колишнім соратником.

«Ви маєте на увазі чоловіка, який втратив глузд?» — сказав він у відповідь на запитання про те, чи відбудеться сьогодні його зустріч з Ілоном Маском.

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Теги: Трамп, Маск, сварка
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