Трамп хоче позбутися автомобіля Tesla, який він купив у Маска

Президент СШАпланує позбутися автомобіля Tesla, який він придбав у березні цього року у свого колишнього соратникана знак підтримки його бізнесу.Про це повідомляють ABC News і CNN з посиланням на посадовців Білого дому.Червоний автомобіль, який у присутності журналістів Ілон Маск демонстрував американському президентові, тепер можуть продати або, можливо, подарувати.У березні Трамп влаштував шоу, розглядаючи моделі Tesla біля Білого дому, коли компанія Маска зазнала збитків через негативну реакцію на діяльність бізнесмена в адміністрації президента США.Згодом Дональд Трамп дозволяв деяким своїм молодшим співробітникам користуватися цим автомобілем.У четвер, коли Маск і Трамп обмінялися гострими випадами один проти одного в соцмережах, Tesla ще була припаркована просто на Вест-Екзекьютив-авеню (закрита вулиця, яка слугує паркованням для Білого дому).У п’ятницю вранці, під час телефонної розмови з ABC News Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у зустрічі та розмові з колишнім соратником.«Ви маєте на увазі чоловіка, який втратив глузд?» — сказав він у відповідь на запитання про те, чи відбудеться сьогодні його зустріч з Ілоном Маском.