На МАПП «Ягодин» встановили мобільні сканери, вони запрацюють за кілька місяців

На МАПП «Ягодин» встановили мобільні сканери, вони запрацюють за кілька місяців
Аби протидіяти контрабанді, Держмитслужба встановила мобільні сканери для перевірки експорту в Україну.

Прилади дозволяють оглядати транспортні засоби і вантажі без їх відкриття, прокоментувала misto.media речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Обладнання розміщено у пунктах пропуску з Румунією, Словаччиною та Польщею.

«Порубне — Сірет»;

«Орлівка — Ісакча»;

«Ужгород — Вишнє Німецьке»;

«Краківець — Корчова»;

«Ягодин — Дорогуськ».

Станом на сьогодні мобільні сканери успішно пройшли випробування і тестування, проте у роботі їх поки не використовують, оскільки ще очікують на сертифікат.

Ця процедура може тривати упродовж 2 місяців, тому поки що навчають персонал, який буде працювати з новими скануючими системами.

Мобільні сканери закуповували за кошти міжнародної технічної підтримки, додала Валентина Черниш.

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Теги: сканер, ягодин
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