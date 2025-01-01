На МАПП «Ягодин» встановили мобільні сканери, вони запрацюють за кілька місяців
Сьогодні, 07:15
Аби протидіяти контрабанді, Держмитслужба встановила мобільні сканери для перевірки експорту в Україну.
Прилади дозволяють оглядати транспортні засоби і вантажі без їх відкриття, прокоментувала misto.media речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Обладнання розміщено у пунктах пропуску з Румунією, Словаччиною та Польщею.
«Порубне — Сірет»;
«Орлівка — Ісакча»;
«Ужгород — Вишнє Німецьке»;
«Краківець — Корчова»;
«Ягодин — Дорогуськ».
Станом на сьогодні мобільні сканери успішно пройшли випробування і тестування, проте у роботі їх поки не використовують, оскільки ще очікують на сертифікат.
Ця процедура може тривати упродовж 2 місяців, тому поки що навчають персонал, який буде працювати з новими скануючими системами.
Мобільні сканери закуповували за кошти міжнародної технічної підтримки, додала Валентина Черниш.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Прилади дозволяють оглядати транспортні засоби і вантажі без їх відкриття, прокоментувала misto.media речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Обладнання розміщено у пунктах пропуску з Румунією, Словаччиною та Польщею.
«Порубне — Сірет»;
«Орлівка — Ісакча»;
«Ужгород — Вишнє Німецьке»;
«Краківець — Корчова»;
«Ягодин — Дорогуськ».
Станом на сьогодні мобільні сканери успішно пройшли випробування і тестування, проте у роботі їх поки не використовують, оскільки ще очікують на сертифікат.
Ця процедура може тривати упродовж 2 місяців, тому поки що навчають персонал, який буде працювати з новими скануючими системами.
Мобільні сканери закуповували за кошти міжнародної технічної підтримки, додала Валентина Черниш.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На МАПП «Ягодин» встановили мобільні сканери, вони запрацюють за кілька місяців
Сьогодні, 07:15
Черв'яки в черешні: чим вони небезпечні і як їх позбутися
Сьогодні, 05:17
Трамп хоче позбутися автомобіля Tesla, який він купив у Маска
Сьогодні, 03:11
7 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00