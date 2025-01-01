На МАПП «Ягодин» встановили мобільні сканери, вони запрацюють за кілька місяців





Прилади дозволяють оглядати транспортні засоби і вантажі без їх відкриття, прокоментувала Валентина Черниш.



Обладнання розміщено у пунктах пропуску з Румунією, Словаччиною та Польщею.



«Порубне — Сірет»;



«Орлівка — Ісакча»;



«Ужгород — Вишнє Німецьке»;



«Краківець — Корчова»;



«Ягодин — Дорогуськ».



Станом на сьогодні мобільні сканери успішно пройшли випробування і тестування, проте у роботі їх поки не використовують, оскільки ще очікують на сертифікат.



Ця процедура може тривати упродовж 2 місяців, тому поки що навчають персонал, який буде працювати з новими скануючими системами.



Мобільні сканери закуповували за кошти міжнародної технічної підтримки, додала Валентина Черниш.

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