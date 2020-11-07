Троїцька поминальна субота 2025: що треба зробити для покійних родичів в цей день









Суть і значення поминальної суботи



Троїцька субота - це не просто дата в церковному календарі, а глибоко символічний день єднання з душами померлих. Церква молиться не лише за конкретних людей, а й за всіх спочилих християн, особливо тих, за кого нікому більше помолитися.



У храмах звершуються панахиди, віряни подають записки "за упокій", читають молитви, згадуючи близьких. Особливо цього дня моляться за тих, хто помер раптово, під час стихій, війн чи трагедій.



Вважається, що спільна молитва допомагає душам померлих знайти спокій. Проте молитви за самогубців та нехрещених не приймаються в загальній панахиді - для них існують інші дні. Цей день - не для сліз і розпачу, а для світлої пам’яті та тиші серця.



Що слід зробити в Троїцьку батьківську суботу



Напередодні варто відвідати кладовище та впорядкувати могили рідних. У суботу важливо побувати на заупокійному богослужінні в храмі, залишити записку з іменами покійних, а також зробити пожертву.



Після служби віряни можуть знову навідатися на цвинтар, запалити свічку чи лампадку, покласти живі квіти й тихо помолитися. У цей день заведено роздавати милостиню нужденним, адже добрі справи - найкраща форма поминання.



Прийнято також приносити в храм продукти - хліб, крупи, овочі, фрукти, чай або вино "Кагор" - все має бути пісне. Такий набір передають на потреби храму або людям, які потребують допомоги. Якщо не виходить бути в церкві, слід помолитися вдома, щиро згадуючи покійних.



Поминальна трапеза: як вшанувати пам’ять за столом



Після відвідин храму та цвинтаря вдома можна організувати скромну поминальну трапезу.



Головною стравою цього дня є кутя - пісна солодка каша з зерна з додаванням меду, родзинок, горіхів. Також часто готують кисіль, узвар, хліб та інші пісні страви, які були улюбленими для покійних.



Алкоголь категорично заборонений - замість того, щоб влаштовувати застілля, краще поговорити з близькими про добрі спогади. Така трапеза - це ще один прояв любові, пам’яті та єдності поколінь.



За бажанням можна залишити порожнє місце або тарілку на знак пошани до покійного. Найголовніше - зберегти дух тиші, вдячності та миру.



Що не можна робити в Троїцьку суботу



Цей день має бути присвячений духовному очищенню, тому існують певні заборони.



Не можна сваритися, ображати інших, вживати алкоголь, лихословити чи згадувати покійних із злістю.

Забороняється також працювати в саду, ремонтувати щось вдома, шити, в’язати чи займатись фізичною працею.

Церква закликає відкласти всі побутові справи, щоб зосередитись на молитвах і внутрішньому спокої.

Важливо уникати розваг, відвідування гучних заходів та надмірної активності.

Навіть трапеза має бути скромною, а розмови - щирими та доброзичливими. І хоча це день скорботи, він повинен бути світлим і мирним - в пам’ять про тих, кого ми любимо і згадуємо.



Молитва за померлих у Троїцьку поминальну суботу



Пом’яни, Господи Боже наш, у вірі й надії життя вічного покійного раба (рабу) Твого (ім’я), і як Благий і Чоловіколюбець, що вибачає гріхи і беззаконня, відпусти і прости всі гріхи його (її) вільні і невільні, визволи його (її ) від вічних мук і геєни вогненної, і даруй йому (їй) причастя і насолоду вічними Твоїми благами, призначена для тих, хто любить Тебе.



Адже хоч і згрішив він (вона), але не відступив (не відступимо) від Тебе, і без сумніву в Отця і Сина і Святого Духа, Бога в Трійці славимого, вірував (вірила), і Трійцю Єдиносущну православно навіть до останнього свого подиху сповідував (сповідувала).



Будь милосердний до нього (до неї), і віру в Тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як Щедрий, упокой, бо немає людини, яка б жила і не згрішила. Але Ти Єдиний безгрішний, і правда Твоя вічна, і Ти Єдиний Бог милостей і щедрот і людинолюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 червня перед великим святом Трійці православні віряни відзначають Троїцьку батьківську суботу - особливий день для молитви та поминання померлих. І це - важлива нагода правильно пом'янути близьких, які відійшли у вічність. РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які духовні традиції та заборони існують на Троїцьку батьківську суботу.Троїцька субота - це не просто дата в церковному календарі, а глибоко символічний день єднання з душами померлих. Церква молиться не лише за конкретних людей, а й за всіх спочилих християн, особливо тих, за кого нікому більше помолитися.У храмах звершуються панахиди, віряни подають записки "за упокій", читають молитви, згадуючи близьких. Особливо цього дня моляться за тих, хто помер раптово, під час стихій, війн чи трагедій.Вважається, що спільна молитва допомагає душам померлих знайти спокій. Проте молитви за самогубців та нехрещених не приймаються в загальній панахиді - для них існують інші дні. Цей день - не для сліз і розпачу, а для світлої пам’яті та тиші серця.Напередодні варто відвідати кладовище та впорядкувати могили рідних. У суботу важливо побувати на заупокійному богослужінні в храмі, залишити записку з іменами покійних, а також зробити пожертву.Після служби віряни можуть знову навідатися на цвинтар, запалити свічку чи лампадку, покласти живі квіти й тихо помолитися. У цей день заведено роздавати милостиню нужденним, адже добрі справи - найкраща форма поминання.Прийнято також приносити в храм продукти - хліб, крупи, овочі, фрукти, чай або вино "Кагор" - все має бути пісне. Такий набір передають на потреби храму або людям, які потребують допомоги. Якщо не виходить бути в церкві, слід помолитися вдома, щиро згадуючи покійних.Після відвідин храму та цвинтаря вдома можна організувати скромну поминальну трапезу.Головною стравою цього дня є кутя - пісна солодка каша з зерна з додаванням меду, родзинок, горіхів. Також часто готують кисіль, узвар, хліб та інші пісні страви, які були улюбленими для покійних.Алкоголь категорично заборонений - замість того, щоб влаштовувати застілля, краще поговорити з близькими про добрі спогади. Така трапеза - це ще один прояв любові, пам’яті та єдності поколінь.За бажанням можна залишити порожнє місце або тарілку на знак пошани до покійного. Найголовніше - зберегти дух тиші, вдячності та миру.Цей день має бути присвячений духовному очищенню, тому існують певні заборони.Не можна сваритися, ображати інших, вживати алкоголь, лихословити чи згадувати покійних із злістю.Забороняється також працювати в саду, ремонтувати щось вдома, шити, в’язати чи займатись фізичною працею.Церква закликає відкласти всі побутові справи, щоб зосередитись на молитвах і внутрішньому спокої.Важливо уникати розваг, відвідування гучних заходів та надмірної активності.Навіть трапеза має бути скромною, а розмови - щирими та доброзичливими. І хоча це день скорботи, він повинен бути світлим і мирним - в пам’ять про тих, кого ми любимо і згадуємо.Пом’яни, Господи Боже наш, у вірі й надії життя вічного покійного раба (рабу) Твого (ім’я), і як Благий і Чоловіколюбець, що вибачає гріхи і беззаконня, відпусти і прости всі гріхи його (її) вільні і невільні, визволи його (її ) від вічних мук і геєни вогненної, і даруй йому (їй) причастя і насолоду вічними Твоїми благами, призначена для тих, хто любить Тебе.Адже хоч і згрішив він (вона), але не відступив (не відступимо) від Тебе, і без сумніву в Отця і Сина і Святого Духа, Бога в Трійці славимого, вірував (вірила), і Трійцю Єдиносущну православно навіть до останнього свого подиху сповідував (сповідувала).Будь милосердний до нього (до неї), і віру в Тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як Щедрий, упокой, бо немає людини, яка б жила і не згрішила. Але Ти Єдиний безгрішний, і правда Твоя вічна, і Ти Єдиний Бог милостей і щедрот і людинолюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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