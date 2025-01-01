7 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 10:05
Рожищенська громада втратила ще одного вірного сина України – офіційно підтвердили загибель водія десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти Романа Вадимовича Карпюка, 2002 року народження, котрий понад сім місяців вважався безвісти зниклим.
Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.
Матрос Роман Карпюк загинув 15 жовтня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Богоявленка Донецької області.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 13 до 15 червня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
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Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.
Матрос Роман Карпюк загинув 15 жовтня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Богоявленка Донецької області.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 13 до 15 червня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
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