7 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині

Рожищенська громада втратила ще одного вірного сина України – офіційно підтвердили загибель водія десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти, 2002 року народження, котрий понад сім місяців вважався безвісти зниклим.Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.Матрос Роман Карпюк загинув 15 жовтня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Богоявленка Донецької області.«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.Траур за загиблим Героєм триватиме з 13 до 15 червня включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.