Волинські поліцейські затримали зловмисників, які нелегально продавали зброю по всій Україні

Поліція Волині викрила групу зловмисників, яка організувала нелегальний продаж зброї на території держави.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У фігурантів вилучили понад 3600 набоїв різних калібрів, гранати, пістолети, вибухові пакети, магазини до пістолетів, корпуси ручних гранат, запали до гранат, протипіхотну міну, пристрої та засоби для переробки зброї. Спільникам загрожує до 7 років позбавлення волі.Задокументували злочинну діяльність оперативники управління карного розшуку, слідчі слідчого управління ГУНП, управління СБУ в області, з залученням можливостей відділу кримінального аналізу та оперативних служб ГУНП, за процесуального керівництва обласної прокуратури. Затримували зловмисників за силової підтримки спецпризначенців управління КОРД, роти поліції особливого призначення ГУНП.«Проведеними заходами встановлено, що організував незаконний промисел 49-річний уродженець Маріуполя, який проживає на Київщині. До злочинної діяльності залучив 39-річну співмешканку та 51-річного товариша. Саме вони підшукували «клієнтів» та у подальшому здійснювали транспортування зброї до покупців. Наразі трьох осіб затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України», - розповіла керівниця сектору боротьби з незаконним обігом зброї та вибухівки ГУНПЯк з’ясували поліцейські, спільники налагодили канал збуту зброї на території Волині та інших регіонів держави. 24 вересня, під час санкціонованих обшуків у помешканнях і транспортних засобах фігурантів, поліцейські вилучили арсенал автоматичної зброї, бойові припаси до неї, карабін, пристрої та засоби для переробки зброї, мобільні телефони з відомостями, які свідчать про факт збуту вогнепальної зброї. Вилучено також ряд інших речових доказів.Окрім того, поліцейські встановили постачальника зброї та бойових припасів. Ним виявився 57-річний уродженець Донеччини, який мешкає у столиці. Поліцейські також виявили місце зберігання «товару» в одному з гаражних приміщень у Києві: слідчі вилучили понад 3600 набоїв різних калібрів, гранати, пістолети, вибухові пакети, магазини до пістолетів, корпуси ручних гранат, запали до гранат, протипіхотну міну, пристрої та засоби для переробки зброї.Трьох фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, протиправна діяльність припинена. За процесуального керівництва прокуратури, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, вчинене у складі організованої групи осіб. Четвертій фігурантці вже оголошена підозра за цими статтями.Також у подальшому слідчі скерують до суду клопотання про запобіжні заходи – тримання під вартою. Поліція встановлює інших можливих спільників затриманих. Триває досудове розслідування.