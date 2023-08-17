Назвали попередню причину мору риби у річці Чорногузка на Волині





Про це 25 вересня у коментарі Сергій Крутяк.



З його слів, спеціалісти відібрали з річки Чорногузка у селі Голишів Луцького району три зразки проб води й рибу п'ятьох видів, яка була без ознак життєдіяльності.



"У всіх трьох зразках у воді був виявлений недостатній вміст кисню — майже удвічі менший за норму. У зразках риби механічних пошкоджень чи паталогоанатомічних змін, характерних для інфекційних захворювань або збудників інвазійних хвороб, не виявлено", — сказав Сергій Крутяк.



Як зазначив посадовець, недостатній вміст кисню у воді можуть спричинити різні фактори: це і різкий спад води, і можливе забруднення.



"Які причини призвели до зменшення вмісту кисню у воді, і як наслідок мору риби — мають встановлювати правоохоронні органи. До них ми направляємо наші результати досліджень", — говорить перший заступник начальника Держпродспоживслужби в області.

За словами Сергія Крутяка, збитки від загибелі риби та завдану шкоду довкіллю має підрахувати спеціально утворена комісія.



Як розповіла Суспільному телефоном старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Анна Павловська, за фактом мору риби у річці Чорногузка поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 242 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил охорони вод (водних об'єктів), які спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мор риби у річці Чорногузка на Волині стався через недостатній вміст кисню у воді. Така попередня причина загибелі риби за результатами досліджень проб води та рибматеріалу.Про це 25 вересня у коментарі Суспільному розповів перший заступник начальника Держпродспоживслужби у Волинській областіЗ його слів, спеціалісти відібрали з річки Чорногузка у селі Голишів Луцького району три зразки проб води й рибу п'ятьох видів, яка була без ознак життєдіяльності."У всіх трьох зразках у воді був виявлений недостатній вміст кисню — майже удвічі менший за норму. У зразках риби механічних пошкоджень чи паталогоанатомічних змін, характерних для інфекційних захворювань або збудників інвазійних хвороб, не виявлено", — сказав Сергій Крутяк.Як зазначив посадовець, недостатній вміст кисню у воді можуть спричинити різні фактори: це і різкий спад води, і можливе забруднення."Які причини призвели до зменшення вмісту кисню у воді, і як наслідок мору риби — мають встановлювати правоохоронні органи. До них ми направляємо наші результати досліджень", — говорить перший заступник начальника Держпродспоживслужби в області.За словами Сергія Крутяка, збитки від загибелі риби та завдану шкоду довкіллю має підрахувати спеціально утворена комісія.Як розповіла Суспільному телефоном старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Анна Павловська, за фактом мору риби у річці Чорногузка поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 242 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил охорони вод (водних об'єктів), які спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки.

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