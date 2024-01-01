У Луцьку зафіксували третій температурний рекорд у вересні
Сьогодні, 13:48
4 вересня у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря в Луцьку досягла +26,9°С.
Про це 25 вересня розповів Суспільному завідувач сектору обласного центру гідрометеорології Василь Климюк.
За даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 2015 року і воно становило +25,9°С. Найнижча мінімальна температура цього дня була у 1956 році, тоді фіксували +0,4°С.
Зі слів Василя Климюка, це третій температурний рекорд, який синоптики зафіксували у вересні. Попередні були на початку місяця 3 і 4 числа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 25 вересня розповів Суспільному завідувач сектору обласного центру гідрометеорології Василь Климюк.
За даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 2015 року і воно становило +25,9°С. Найнижча мінімальна температура цього дня була у 1956 році, тоді фіксували +0,4°С.
Зі слів Василя Климюка, це третій температурний рекорд, який синоптики зафіксували у вересні. Попередні були на початку місяця 3 і 4 числа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку зафіксували третій температурний рекорд у вересні
Сьогодні, 13:48
Прем’єру Словаччини Фіцо, на якого здійснили замах, надіслали конверт із кулею, – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Вакуликом
Сьогодні, 11:37