У Луцьку зафіксували третій температурний рекорд у вересні

У Луцьку зафіксували третій температурний рекорд у вересні
4 вересня у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря в Луцьку досягла +26,9°﻿С.

Про це 25 вересня розповів Суспільному завідувач сектору обласного центру гідрометеорології Василь Климюк.

За даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 2015 року і воно становило +25,9°﻿С. Найнижча мінімальна температура цього дня була у 1956 році, тоді фіксували +0,4°﻿С.

Зі слів Василя Климюка, це третій температурний рекорд, який синоптики зафіксували у вересні. Попередні були на початку місяця 3 і 4 числа.

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Теги: вересень, температурний рекорд, Луцьк
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