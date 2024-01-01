У Луцьку зафіксували третій температурний рекорд у вересні

4 вересня у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря в Луцьку досягла +26,9°﻿С.Про це 25 вересня розповів Суспільному завідувач сектору обласного центру гідрометеорологіїЗа даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 2015 року і воно становило +25,9°﻿С. Найнижча мінімальна температура цього дня була у 1956 році, тоді фіксували +0,4°﻿С.Зі слів Василя Климюка, це третій температурний рекорд, який синоптики зафіксували у вересні. Попередні були на початку місяця 3 і 4 числа.